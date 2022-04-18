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Правительство направит более 6 млрд рублей на реконструкцию Национального медицинского центра эндокринологии

Правительство направит более 6 млрд рублей на реконструкцию Национального медицинского центра эндокринологии

18 апреля 2022, 10:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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Свыше 6 млрд рублей будет направлено в ближайшие годы на реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии, который находится в Москве. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Реконструкция предполагает модернизацию одного из существующих зданий и строительство нового. После завершения работ здесь разместится Институт персонализированной медицины, входящий в состав НМИЦ. В обновлённых корпусах будет работать консультативно-диагностический центр с кабинетами эндокринолога, онколога, иммунолога, генетика, научно-исследовательский блок с различными лабораториями, а также экспериментально-производственное отделение. Реконструкцию планируют завершить в 2027 году.

Решение направлено на повышение доступности медицинской помощи и развитие персонализированной медицины, основанной на профилактике, предсказании рисков и прицельной терапии. Среди основных направлений персонализированной медицины – предсказание вероятности возникновения того или иного заболевания на основе геномных данных пациента, диагностика заболевания и выбор тактики лечения с учётом индивидуальных показателей.

НМИЦ эндокринологии – многопрофильный исследовательский научный центр, включающий в себя клинические институты диабета, эндокринологии (в том числе детской эндокринологии и онкоэндокринологии), репродуктивной медицины. Также в состав НМИЦ входят институт высшего и дополнительного профессионального образования и центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний.

Фото: mos.ru

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Источник: government.ru

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