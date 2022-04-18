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Правительство утвердило распоряжение о развитии морского порта Азов в Ростовской области

Правительство утвердило распоряжение о развитии морского порта Азов в Ростовской области

18 апреля 2022, 09:47
Рубрика: Законотворчество
Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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В границы морского порта Азов, расположенного в Ростовской области, войдут дополнительные земельные участки. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

На новой территории порта будет построен Азовский морской зерновой терминал. Его пропускная способность будет составлять не менее 1,5 млн т в год. Запуск такого терминала поможет развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие морских портов».

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Источник: government.ru

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