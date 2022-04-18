Специалисты Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» завершили текущий ремонт оборудования на семи высоковольтных подстанциях. Питающие центры обеспечивают электричеством более 50 тысяч жителей в Тихорецком, Павловском и Новопокровском районах края, а также промышленные предприятия и социальные учреждения.

В числе отремонтированных крупных центров питания подстанции 110 кВ «Заря» в Тихорецком районе, «Западная» в Павловском районе и «Новопокровская» в Новопокровском районе Кубани. На них энергетики отремонтировали силовые трансформаторы и выключатели, отделители, короткозамыкатели, разъединители, ячейки комплектных распределительных устройств, установили полимерные ограничители перенапряжения.

Кроме того, специалисты провели профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики с заменой устаревших узлов и деталей. А с помощью современной передвижной лаборатории осуществили техническую диагностику оборудования подстанции до и после ремонта.

− Своевременная подготовка энергооборудования позволяет обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение жителей, а также сельскохозяйственных предприятий и социально значимых объектов. В рамках ремонтной кампании 2022 года в пяти районах края, входящих в зону ответственности Тихорецких электрических сетей, запланирован капитальный и текущий ремонт 49 высоковольтных подстанций, − отметил директор Тихорецких электросетей Валерий Гондарь.

На реализацию ремонтной программы в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском, Крыловском районах Краснодарского края «Россети Кубань» в 2022 планирует направить более 108 млн рублей.