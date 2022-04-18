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"Россети Северо-Запад" направят 577 млн рублей на ремонт электросетей Вологодской области в 2022 году

Россети Северо-Запад направят 577 млн рублей на ремонт электросетей Вологодской области в 2022 году

18 апреля 2022, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северо-Запад

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Сетевая компания отремонтирует 340 км линий электропередачи, 64 трансформаторные подстанции, заменит 22,5 тыс. изоляторов и 4,6 тыс. опор ЛЭП, расчистит более 3 тыс. гектаров просек воздушных линий.

«Также в этом году мы совместно с регионом разработали план первоочередных ремонтов непосредственно в районах, которые наиболее пострадали от снегопадов и ледяных дождей. Хочу заверить, что несмотря на изменение внешних факторов, мы выполним все запланированные работы», — отметил Артем Пидник.

Энергетики уже смонтировали 195 км изолированного провода, защищающего линии от отключений даже при падении деревьев. Также заменили 1,3 тыс. опор ЛЭП, 7 тыс. изоляторов, отремонтировали 33 трансформаторные подстанции, расчистили 270 гектаров просек ЛЭП. Повысили надежность электроснабжения 122 населенных пунктов.

«Наша совместная задача – организация надежного электроснабжения на территории региона. Мы понимаем значимость электросетевого комплекса для наших земляков, развития территории и реализации инвестиционных проектов. Мы подготовили совместный план первоочередных ремонтов в районах, которые наиболее пострадали от снегопадов и ледяных дождей. Его необходимо реализовать в полном объеме, чтобы не допустить веерных аварийных отключений в следующем сезоне», – отметил Олег Кувшинников.

 

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Источник: Россети Северо-Запад

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