Сетевая компания отремонтирует 340 км линий электропередачи, 64 трансформаторные подстанции, заменит 22,5 тыс. изоляторов и 4,6 тыс. опор ЛЭП, расчистит более 3 тыс. гектаров просек воздушных линий.

«Также в этом году мы совместно с регионом разработали план первоочередных ремонтов непосредственно в районах, которые наиболее пострадали от снегопадов и ледяных дождей. Хочу заверить, что несмотря на изменение внешних факторов, мы выполним все запланированные работы», — отметил Артем Пидник.

Энергетики уже смонтировали 195 км изолированного провода, защищающего линии от отключений даже при падении деревьев. Также заменили 1,3 тыс. опор ЛЭП, 7 тыс. изоляторов, отремонтировали 33 трансформаторные подстанции, расчистили 270 гектаров просек ЛЭП. Повысили надежность электроснабжения 122 населенных пунктов.