По итогам 2021 года расположенный в воронежском индустриальном парке «Масловский» завод волоконно-оптического кабеля связи АО «ОФС РУСС ВОКК» получил 49,85 млн руб. убытков. Российское предприятие японского концерна Furukawa Electric смогло за прошлый год сократить убытки на 83%. По итогам 2020-го они составляли 296,75 млн руб. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ, опубликованной в базе «СПАРК-Интерфакс».

Выручка предприятия без учета НДС в 2021 году составила 2,1 млрд руб., что на 12% больше показателя 2020-го в 1,87 млрд руб. Размер чистых активов компании остался отрицательным и сократился еще на 7%. Он составил 718,39 млн руб. со знаком «минус» (-668,54 млн руб. годом ранее). Денежный поток АО «ОФС РУСС ВОКК» в 2021 году, напротив, стал положительным и составил 2,8 млн руб. (-115,49 млн руб. годом ранее).

Проект по разработке и производству волоконно-оптического кабеля связи за 1 млрд руб. был запущен в индустриальном парке «Масловский» в 2015 году. Предприятие выпускает более 45 тыс. км кабеля в год. Среди потребителей его продукции ОАО «Ростелеком», операторы мобильной и фиксированной связи, широкополосного доступа в интернет, телематической ведомственной связи нефтяного и газового комплекса России и стран СНГ, а также операторы связи силовых структур. Продукция завода поставляется в Германию, Азербайджан, Казахстан, Мадагаскар.

Сергей Калашников

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