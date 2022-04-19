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Госдума одобрила во II чтении полномочия Минпромторга в сфере инфосистемы промышленности

Госдума одобрила во II чтении полномочия Минпромторга в сфере инфосистемы промышленности

19 апреля 2022, 14:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ЗАКОНОПРОЕКТ, ГОСДУМА, МИНПРОМТОРГ, ГИСП
Источник: ТАСС

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о возможности передачи функций оператора Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) учреждению, подведомственному Минпромторгу РФ.

Законопроектом, который был инициирован правительством РФ, предлагается наделить кабмин полномочием по установлению порядка предоставления государственным фондам развития промышленности, создаваемым Российской Федерацией в организационно-правовой форме автономного учреждения, средств федерального бюджета на цели осуществления финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в форме субсидий на иные цели.

Кроме того, Минпромторгу дается право передать на основании принятого им нормативного правового акта своему подведомственному учреждению функции оператора государственной информационной системы промышленности.

"Реализация предложенного подхода позволит сохранить статус Министерства как оператора ГИСП и при этом позволит принять решение о передаче функций подведомственному учреждению, обеспечив одновременно передачу соответствующих прав и обязанностей от Фонда развития промышленности подведомственному Минпромторгу России государственному учреждению", - говорится в пояснительной записке.

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Источник: ТАСС

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