Госдума приняла во втором чтении законопроект о возможности передачи функций оператора Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) учреждению, подведомственному Минпромторгу РФ.

Законопроектом, который был инициирован правительством РФ, предлагается наделить кабмин полномочием по установлению порядка предоставления государственным фондам развития промышленности, создаваемым Российской Федерацией в организационно-правовой форме автономного учреждения, средств федерального бюджета на цели осуществления финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в форме субсидий на иные цели.

Кроме того, Минпромторгу дается право передать на основании принятого им нормативного правового акта своему подведомственному учреждению функции оператора государственной информационной системы промышленности.