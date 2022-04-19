Это социальные, спортивные, транспортные и офисные объекты, производственные комплексы и зона отдыха.

С начала года город принял решение о предоставлении застройщикам почти 37 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов. Среди них социальные, спортивные, транспортные и офисные объекты, производственные комплексы и зона отдыха.

«Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, в Москве наращиваются темпы реализации масштабных инвестиционных проектов. В первом квартале 2022 года город принял решение о предоставлении застройщикам без проведения торгов почти 37 гектаров земли в аренду для реализации 20 масштабных инвестпроектов. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выделено около 22 гектаров для создания 13 объектов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Получить землю без торгов могут производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду сроком на пять лет.

«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в столице развивается современная социальная инфраструктура и появляются новые рабочие места. Так, среди новых объектов восемь — это детские сады и школы. Их планируется возвести в пяти городских округах. Общая площадь застройки превысит 90 тысяч квадратных метров», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

На строительство детских садов и школ выделили около 10 гектаров. Детский сад на 150 мест появится на Астрадамской улице в САО, а в Стрельбищенском переулке в центре столицы построят детсад на 225 мест. На Соколово-Мещерской улице в СЗАО возведут учебный корпус на 300 мест.

На западе города в районе пересечения Минской улицы с Киевским направлением железной дороги построят детское общеобразовательное учреждение на 150 мест, а на Золоторожском Валу в ЮВАО — школу на 1150 учеников. Еще два образовательных объекта появятся в Молжаниновском районе. Там построят детский сад с бассейном и школу на 1450 мест.

Кроме того, в этом году Градостроительно-земельная комиссия приняла решения о предоставлении 1,8 гектара земли в промзоне Руднево для строительства производственного комплекса и 0,9 гектара в Походном проезде для предприятия по изготовлению архитектурного бетона.

«Земельный участок, расположенный в Северо-Западном округе Москвы, передадут инвестору без торгов для строительства завода в рамках импортозамещения строительных материалов. Планируемый объем инвестиций составит 250 миллионов рублей, там будет создано около 110 рабочих мест. В целом интерес инвесторов к строительству промышленных объектов на территории города растет», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Сейчас в городе действует ряд мер, помогающих инвестиционной сфере в условиях санкций. Промышленные компании могут арендовать землю в Москве за один рубль в год, чтобы создать новые или расширить существующие производства. Это позволит создать новые рабочие места и развить промышленный потенциал столицы. Первый такой участок инвестор уже получил для строительства инженерного корпуса одного из научно-производственных предприятий Москвы.

В первом квартале 2022 года город также принял решение о предоставлении участков для строительства офисных центров на 1-й улице Ямского Поля в САО и в составе транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Калужская» в ЮЗАО, «Окружная» в СВАО и «Новохохловская» в ЮВАО. Для этих объектов предусмотрено более трех гектаров земли. В ТПУ «Выхино» в ЮВАО на участке площадью почти два гектара построят пассажирский терминал, паркинг и коммерческие объекты.

В Нижних Мневниках на территории трех гектаров разместится ледовая арена, а в поселении Краснопахорском построят крупный рыболовный комплекс. Там на площади 4,7 гектара разместят коттеджи, гостиницу, банкетные залы, ресторан и административный корпус.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. За это время одобрили более 320 проектов.

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