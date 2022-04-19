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Николай Шульгинов провёл встречу с казахстанским коллегой

Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков на рабочей встрече обсудили двустороннее сотрудничество стран в сфере ТЭК.

Одной из тем встречи стало сотрудничество в газовой сфере. Стороны обозначили потенциал по углублению сотрудничества в части газификации северных и восточных регионов Республики Казахстан.

Отдельно министры обсудили сотрудничество в электроэнергетической сфере. В октябре прошлого года «Системный оператор Единой энергетической системы России» получил статус наблюдателя при Координационном Электроэнергетическом Совете Центральной Азии. Николай Шульгинов предложил усилить взаимодействие в этой сфере.

«В качестве следующего шага по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии российская сторона могла бы получить статус члена в Координационном Электроэнергетическом Совете Центральной Азии  и присоединиться к Межправительственному соглашению о параллельной работе энергосистем государств. Наше взаимодействие в таком формате послужит созданию дополнительных условий безаварийной работы», - сказал глава российского энергетического ведомства.

Николай Шульгинов и Болат Акчулаков обсудили и партнерство стран в нефтяной сфере, в том числе транзит казахстанской нефти через территорию России.

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Источник: Министерство энергетики России

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