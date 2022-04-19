В Мурманске и порту Индига может быть потенциально создана новая инфраструктура для экспорта нефти и газа, что поможет в том числе улучшить социально-экономическое положение регионов, заявил Павел Сорокин на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на тему «Стратегические подходы к развитию Северного морского пути» в Совете Федерации.

«Видим большой потенциал для задействования новых точек, таких как порт Индига, потенциально Мурманска как дополнительного перевалочного пункта или даже проведения туда трубопроводной нефтяной и потенциально газовой инфраструктуры для того, чтобы не только улучшить социально-экономическое положение в регионе, но и создать больше гибкости для нашей экспортной системы», – сказал замминистра.

Он также напомнил, что в качестве основного источника прироста грузооборота Северного морского пути в среднесрочной перспективе останутся нефтяные и газовые грузы.

«Одним из таких столпов развития является Ямальский полуостров и СПГ-проекты. По планам развития, которые у нас до последнего времени были сверстаны, подразумевается, что Россия может производить более 100 млн тонн сжиженного природного газа и существенная часть этого приходится на Арктическую зону. То есть, это такие проекты, как «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», «Обский СПГ», потенциально также «Восток Ойл», – отметил Павел Сорокин.

По его словам, объёмы потенциального производства Ямала и Гыдана позволят производить 70 млн тонн СПГ по сравнению с текущими 20 млн. Это, в свою очередь обеспечит привлечение крупных инвестиций и значительный заказ для отечественной промышленности.

Кроме того, замглавы Минэнерго рассказал о большом потенциале для производства и вывоза жидких углеводородов – нефти, газового конденсата, СУГ и потенциально этана.

«Здесь одним из основных драйверов является проект Восток Ойл, который потенциально может производить от 50 до 100 млн тонн, а также использоваться как некий перевалочный пункт для сибирских ресурсов, которые далее могут идти на Восток или на Запад в зависимости от потребностей и спроса на рынке. То есть, это не только загрузка Северного морского пути, но и предоставление большей гибкости нашей нефтегазовой отрасли для вывоза и продажи ресурсов», – пояснил он.

Замминистра добавил, что в настоящее время продолжается активное строительство объектов, рассматриваются различные меры дополнительной поддержки, которые могут быть оказаны подрядчикам и контрагентам, работающим на этом проекте. Меры сейчас прорабатываются в Правительстве РФ и могут быть применены в дополнение к тем мерам поддержки, которые уже есть в Арктике в виде льгот по НДПИ, налогу на прибыль, налогу на имущество, резюмировал он.