Свежий выпуск Insider Digest 264!



Подводим итоги 79 Общего Собрания Ассоциации "Электрокабель". Краткие тезисы выступлений докладчиков и результаты встречи в большом специальном материале выпуска.

«РУСАЛ» зафиксировал цены в рублях на алюминий на второй квартал 2022 года. Подробнее об этом значимом для отрасли событие на 9 странице.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №264 от 19 апреля 2022 года

Вчера стартовала 21-ая международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» (НЕФТЕГАЗ-2022). Алюминиевая Ассоциация приглашает посетить стенд компании - павильон 2, зал 2 (павильон 2.2), стенд 82В40. В рамках деловой программы пройдет в рамках деловой программы пройдет тематическая сессия: «Алюминиевые решения для нефтегазовой промышленности и водородной энергетики». Модератором сессии выступит Александр Гусев, генеральный директор медиахолдинга «РусКабель». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

«Севкабель» заработал в Пскове, на оборудовании выпущен первый кабель. Подробнее на 19 странице выпуска.

Что еще интересного?

Компания ЗАО «ЗЭТО» поставила компактный модуль открытого распределительного устройства для ПС 110 кВ «Полевая». IPPON анонсировал сразу две новинки ИБП, а также, TDM ELECTRIC открыла распределительный центр, еще больше умных счетчиков, «домашний» электродвигатель и все самые интересные события из мира электротехники и кабельного бизнеса.

RusCable Live - Бороздим просторы кабельной вселенной. Эфир 15.04.2022