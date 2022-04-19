 
Инвестиции (проекты)

В Дубенках откроется завод по производству оптического кабеля

В Дубенках откроется завод по производству оптического кабеля

19 апреля 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ОПТОВОЛОКНО
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: izvmor.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
273

В Дубенском районе реализуется несколько масштабных проектов, в том числе по строительству цементного завода и завода по производству оптического кабеля.

Строительство завода ООО «Магма-Цемент» началось в прошлом году. Мощность предприятия составит 1200 тыс. тонн цемента в год. На производстве будет создано 300 высокооплачиваемых рабочих мест. Первую партию цемента планируется произвести уже  в 2026 году.

Другой масштабный проект – производство оптического кабеля. Новое предприятие откроется в здании бывшего военкомата. Помещение уже выкуплено инвесторами из Московской области. На этом заводе будет создано 20 рабочих мест. Так что не за горами то время, когда покупатели смогут приобретать оптический кабель, оптические шнуры, комплектующие для ВОЛС дубенского производства.

«Срок  реализации этого проекта — 5 лет, — рассказывают в администрации Дубенского района. — Объем финансирования для запуска составит более 3 млн. рублей, последующие вложения на увеличение  мощностей производства — более 130 миллионов».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: izvmor.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Москва предоставит застройщикам участки для реализации 20 масштабных инвестпроектов 19.04.2022
Москва предоставит застройщикам участки для реализации 20 масштабных инвестпроектов
В Татарстане заморозили проект ветропарка итальянской компании Enel 19.04.2022
В Татарстане заморозили проект ветропарка итальянской компании Enel
Михаил Евраев: инвесторы сохраняют свой бизнес в Ярославской области 19.04.2022
Михаил Евраев: инвесторы сохраняют свой бизнес в Ярославской области
На строительство микрорайона 19.04.2022
На строительство микрорайона "Молодёжный" в Калмыкии выделено 545 млн рублей
Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
Другие новости сюжета:
11.04.2022
Ученые разработали оптоволокно, способное повысить эффективность систем безопасности АЭС
29.03.2022
Полярный экспресс” – ВОЛС вдоль Северного морского пути
15.03.2022
Сотрудничество компаний OFS и VIAVI при разработке нового волоконного усилителя
19.04.2022
Информация по разработке стандартов на оптические волокна
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно