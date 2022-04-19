В Дубенках откроется завод по производству оптического кабеля

В Дубенском районе реализуется несколько масштабных проектов, в том числе по строительству цементного завода и завода по производству оптического кабеля.

Строительство завода ООО «Магма-Цемент» началось в прошлом году. Мощность предприятия составит 1200 тыс. тонн цемента в год. На производстве будет создано 300 высокооплачиваемых рабочих мест. Первую партию цемента планируется произвести уже в 2026 году.

Другой масштабный проект – производство оптического кабеля. Новое предприятие откроется в здании бывшего военкомата. Помещение уже выкуплено инвесторами из Московской области. На этом заводе будет создано 20 рабочих мест. Так что не за горами то время, когда покупатели смогут приобретать оптический кабель, оптические шнуры, комплектующие для ВОЛС дубенского производства.