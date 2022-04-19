В Краснодарском крае объявлен конкурс на проектирование федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации в Сочи, сообщает RosTender.info.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится пятого мая. С подрядчиком заключат контракт на 260 млн рублей. Ему предстоит провести изыскания и обследования на объекте, разработать проектную документацию и получить положительное заключение. Работы завершатся в декабре этого года.

Центр для спортсменов возведут в Хостинском районе, недалеко от дома №14 по улице Дорога на Большой Ахун. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2026 году. Клинико-диагностическое отделение будет рассчитано на 100 посещений в смену, палатные отделения для реабилитации и восстановления – на 200 коек. В научном центре будут проводиться исследования в области спортивной медицины. На территории предусмотрен лечебно-оздоровительный парк с маршрутами терренкура, велодорожками и площадками для климатоландшафтотерапии. Центр возведут в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

