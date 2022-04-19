Сегодня в рамках визита в Южный федеральный округ руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел рабочие встречи с главой города Сочи Алексеем Копайгородским и главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым, а также представил коллективу ФКУ Упрдор «Черноморье» нового начальника Учреждения.

На рабочей встрече с главой города Сочи стороны обсудили сотрудничество во время чрезвычайных ситуаций, а также отдельное внимание уделили вопросам безопасности дорожного движения. Роман Новиков отметил особенности эксплуатации улично-дорожной сети города Сочи. Основная нагрузка на дороги приходится на летние месяцы, когда многие приезжают в город-курорт.

«За последний год в Сочи и в Краснодарском крае в целом значительно снизилось количество ДТП, сейчас регион находится в так называемой зеленой зоне по аварийности. Безусловно, на это влияет и реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Мы продолжим работать над снижением аварийности, чтобы показатели смертности на дорогах были сведены к минимуму», – подчеркнул глава Федерального дорожного агентства.

«Благодарю Росавтодор за внимание к нашему городу, за масштабные проекты, которые были здесь реализованы и которые только планируется осуществить. Работаем в постоянном взаимодействии, чтобы обеспечить на дорогах курорта комфорт для автолюбителей и пассажиров», – отметил Алексей Копайгородский.

Следующим пунктом рабочей поездки стала встреча с коллективом ФКУ Упрдор «Черноморье», на которой Роман Новиков представил нового начальника ‒ Виктора Вовка. Помимо этого, руководитель Росавтодора поблагодарил всех за работу и достигнутые результаты, а также вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам.

Затем руководитель Росавтодора провел совещание с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым в Майкопе. Главной темой мероприятия стало развитие транспортной инфраструктуры субъекта.

В прошлом году федеральные дорожники капитально отремонтировали 15-километровый участок дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский. Для обеспечения безопасности водителей на всем протяжении отрезка было установлено стационарное искусственное освещение, обновлены барьерное ограждение, дорожные знаки и разметка, установлены светофорный объект и шумозащитные ограждения.

На подъездной дороге от Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику рабочие обновили около 12 км верхнего слоя покрытия дорожной одежды.

В этом году начнется строительство транспортной развязки на 19-м км дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский. До 2024 года капитально отремонтируют три участка дороги А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск общей протяженностью 38 км.

Отдельно обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги». «Мы уделяем серьезное внимание решению инфраструктурных вопросов. В прошлом году показатели нацпроекта были перевыполнены. Опережающие темпы дают возможность выполнить плановые показатели, увеличить объем работ по развитию транспортной инфраструктуры республики», – рассказал Мурат Кумпилов.

Роман Новиков отметил высокие показатели реализации нацпроекта в прошлом году. «Проектным офисом под руководством главы Адыгеи проведена большая работа в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Нужно продолжать работу в этом направлении. Сегодня главная задача – своевременно провести контрактацию и начать освоение средств. Что касается дорог федерального значения, их протяженность в республике небольшая и составляет порядка 223 км. При этом они имеют существенное транзитное значение. Мы готовы к дальнейшей совместной работе по совершенствованию дорожной сети как федерального, так и регионального значения, чтобы повышать комфорт движения автомобилистов и снижать аварийность на дорогах», – отметил Роман Новиков.

В текущем году по нацпроекту в регионе запланированы работы на 34 объектах общей протяженностью почти 33 км. В частности, в Майкопе к нормативу приведут 4 км автодороги по улице Пушкина, которая является одной из визитных карточек города. Этот участок ‒ самый протяженный объект нацпроекта в столице республики.

Улица Пушкина является знаковым туристическим местом: здесь начинаются площади городского парка культуры и отдыха, а также расположено капитально отремонтированное в прошлом году здание национального театра, также носящего имя великого русского поэта. По этой улице осуществляется подъезд к нескольким детским образовательным учреждениям, а также корпусам Майкопского государственного технологического университета и факультета филологии Адыгейского госуниверситета.

На реализацию мероприятий нацпроекта в Республике Адыгея в 2022 году предусмотрено почти 2,3 млрд рублей, из них свыше 850 млн – из федерального бюджета, более 1,4 млрд – из регионального.