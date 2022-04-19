Элегантно, долговечно, безопасно – инновационный подход ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» к острой проблеме в масштабах России и стран СНГ. В рамках диверсификации производства на предприятии был создан уникальный продукт – трос дорожных ограждений марки ДТК.

По статистике МВД ежегодно в России происходит около 150 тысяч аварий с пострадавшими. Государство всерьез обеспокоено этой цифрой, поэтому сейчас многое делается для повышения безопасности на дорогах.

"ЭМ-КАБЕЛЬ" предлагает надежное и эстетичное решение в вопросе дорожных ограждений, которые могут спасти жизнь в случае ДТП. ДТК - коррозионностойкий дорожный трос, изготовленный из стали, покрытой алюминием.

Ограждения на основе дорожных тросов монтируются гораздо быстрее, чем бетонные и металлические аналоги, а их установка не требует расширения дорожного полотна. Это проще и экономически выгоднее. Но самым главным преимуществом ДТК является его высокая стойкость к коррозии, а значит, он прослужит гораздо дольше. Отбойники, изготовленные из этого материала, надежнее и долговечнее аналогов.

Сейчас ведется опытно-промышленная эксплуатация ДТК в Московской области на участке Лыткаринского шоссе в Люберецком районе (в народе этот отрезок называют "дорога смерти" из-за высокой аварийности). Мы уверены, что трос отлично зарекомендует себя и в дальнейшем сможет спасти много жизней, а также заменить импортную продукцию на российском рынке.