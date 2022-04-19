Компания «Россети Тюмень» завершила капитальный ремонт оборудования на переключательном пункте 110 кВ «Хантос» в ХМАО-Югре. Объект участвует в обеспечении электроэнергией Приразломного нефтяного месторождения и третьего в России по величине запасов центра добычи углеводородов – Приобского. На повышение надежности электроснабжения системообразующая энергокомпания региона направила более 1,6 млн рублей.

Энергетики выполнили на переключательном пункте ремонт устройств релейной защиты и автоматики. При проведении комплекса работ специалисты полностью заменили высокочастотные посты защиты воздушной линии 110 кВ «Хантос – Южно-Приобская ГТС». Высоковольтная ЛЭП обеспечивает параллельную устойчивую работу Южно-Приобской газотурбинной электростанции с электрической сетью. Новые высокочастотные устройства приема и передачи сигналов ВЧ защит в комплекте с устройствами релейной защиты обеспечивают 100 % выявление и локализацию коротких замыканий на воздушной линии менее чем за 0,01 секунды. Технологии установленных приборов предусматривают возможность удаленного доступа к ВЧ-постам – это позволит специалистам «Россети Тюмень» анализировать качество работы комплексов высокочастотной защиты воздушной линии без выезда на объект.

«Россети Тюмень» проводят системную работу по повышению надежности электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Завершение ремонтных мероприятий на переключательном пункте существенно снизило риски нештатных ситуаций на ЛЭП «Хантос – Южно-Приобская ГТС», участвующей в схеме выдачи мощности с самого большого генерирующего объекта на газовых и нефтяных месторождениях «Газпрома».