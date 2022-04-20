Электрокроссовер Lexus RZ 450e представлен официально

Фото: Lexus

Компания Lexus официально представила новый электрический кроссовер RZ 450e, который стал первым серийным электромобилем марки.

Модель, дизайн которой выполнен в стилистике современных Lexus, технически повторяет представленный в конце 2021 года электромобиль Toyota bZ4X. Предусмотрена пока только двухмоторная полноприводная версия с 313-сильной силовой установкой и полным приводом Direct4, оснащенная батареей на 71,4 кВтч с запасом хода до 450 км.

Дизайн салона выполнен в ином, чем у электромобиля Toyota, стиле, а в базовую комплектацию входят цифровая панель приборов, проекционный экран и мультимедийная система с 14-дюймовым дисплеем и поддержкой онлайн-сервисов.

В оснащение электромобиля войдут адаптивный круиз-контроль, фирменный комплекс электронных ассистентов Lexus Safety System+, электрохромная панорамная крыша и как минимум в качестве опции новый Lexus получит руль-штурвал за счет реализации технологии рулевого управления «по проводам».

Новый Lexus RZ 450e будет доступен в Японии, Европе и США — прием заказов на электромобиль открыт, а поставки ожидаются до конца 2022 года.