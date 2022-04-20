 
За рубежом

Электрокроссовер Lexus RZ 450e представлен официально

Электрокроссовер Lexus RZ 450e представлен официально

20 апреля 2022, 18:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, Lexus
Отрасль: Транспорт Электротехника 
Источник: Коммерсантъ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
53

Фото: Lexus

Фото: Lexus

Компания Lexus официально представила новый электрический кроссовер RZ 450e, который стал первым серийным электромобилем марки.

Модель, дизайн которой выполнен в стилистике современных Lexus, технически повторяет представленный в конце 2021 года электромобиль Toyota bZ4X. Предусмотрена пока только двухмоторная полноприводная версия с 313-сильной силовой установкой и полным приводом Direct4, оснащенная батареей на 71,4 кВтч с запасом хода до 450 км.

Дизайн салона выполнен в ином, чем у электромобиля Toyota, стиле, а в базовую комплектацию входят цифровая панель приборов, проекционный экран и мультимедийная система с 14-дюймовым дисплеем и поддержкой онлайн-сервисов.

В оснащение электромобиля войдут адаптивный круиз-контроль, фирменный комплекс электронных ассистентов Lexus Safety System+, электрохромная панорамная крыша и как минимум в качестве опции новый Lexus получит руль-штурвал за счет реализации технологии рулевого управления «по проводам».

Новый Lexus RZ 450e будет доступен в Японии, Европе и США — прием заказов на электромобиль открыт, а поставки ожидаются до конца 2022 года.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Коммерсантъ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Начались исследования наземной части маршрута соединения для первой в Австралии шельфовой ветровой э... 20.04.2022
Начались исследования наземной части маршрута соединения для первой в Австралии шельфовой ветровой э...
Подписано соглашение о строительстве солнечной генерации проектной мощностью 1 ГВт в Кыргызстане 19.04.2022
Подписано соглашение о строительстве солнечной генерации проектной мощностью 1 ГВт в Кыргызстане
Eni, CDP and CIP планируют построить 750 МВт мощности плавучей шельфовой ветровой генерации у побере... 19.04.2022
Eni, CDP and CIP планируют построить 750 МВт мощности плавучей шельфовой ветровой генерации у побере...
В Великобритании заключены контракты с владельцами установок на базе возобновляемых источников энерг... 18.04.2022
В Великобритании заключены контракты с владельцами установок на базе возобновляемых источников энерг...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно