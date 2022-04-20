Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном чтении закон, которым предполагается наделить кабмин полномочиями по установлению своими актами временных особенностей правового регулирования отношений в сфере электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения (водоотведения) в 2022-2023 годах для устойчивого функционирования соответствующих отраслей. Документ инициирован правительством РФ.

Речь идет, в частности, о расчетах величины штрафов, пеней и неустоек с учетом сходных полномочий, ранее предоставленных правительству в сфере жилищных правоотношений, об особенностях проведения конкурсных процедур на оптовом рынке электроэнергии и мощности, по итогам которых заключаются договоры поставки мощности, а также об особенностях исполнения таких договоров, в том числе предусматривающих изменение дат начала и (или) окончания поставки мощности.

Кроме того, закон предполагает возможность принятия кабмином решения о временном неприменении в 2022-2023 годах установленных законодательством РФ ограничений по непревышению объема финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестпрограмм регулируемых организаций, над объемом таких потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений в соответствующих сферах, утверждаемых Минэнерго и Минстроем России.