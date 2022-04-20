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Госдума приняла закон о продлении особого порядка закупок по строительству в Крыму

Госдума приняла закон о продлении особого порядка закупок по строительству в Крыму

20 апреля 2022, 16:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСПОДДЕРЖКА, ГОСДУМА, КРЫМ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении инициированный правительством РФ проект федерального конституционного закона о продлении на два года особого порядка закупок в сфере строительства в Крыму и Севастополе.

Законом предусматривается продление до 31 декабря 2024 года ранее установленного до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупок оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений для государственных или муниципальных нужд муниципальных образований Крыма и Севастополя.

Законом предусмотрен особый срок вступления в силу проектируемых изменений - со дня официального опубликования соответствующего федерального закона. Такой срок обусловлен необходимостью срочного оказания проектируемых мер поддержки участникам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в условиях текущей экономической ситуации.

Закон разработан в целях нивелирования последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств в отношении Российской Федерации, говорится в пояснительной записке.

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Источник: ТАСС

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