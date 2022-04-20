Компания «Металлоинвест», администрации Курской области и города Железногорска подписали программу мероприятий социально-экономического партнерства на 2022 год. Суммарные инвестиции составят 2,8 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей – вклад Металлоинвеста.

Подписи под документом поставили генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев, губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Железногорска Алексей Карнаушко.

«На протяжении многих лет Металлоинвест остается надежным партнером в развитии региона, в повышении качества жизни всех жителей Курской области, – отметил Роман Старовойт. – Мы высоко ценим вклад компании. Благодарим за открытость и готовность выстраивать конструктивный диалог для реализации значимых для людей социальных инициатив».

«Михайловский ГОК им. А.В. Варичева в 2021 году перечислил в консолидированный бюджет Курской области более 28 млрд рублей налогов и сборов. Наш комбинат является ведущим налогоплательщиком и фундаментом социально-экономического развития региона, – подчеркнул Назим Эфендиев. – Для нас важно, чтобы Курская область и город горняков – Железногорск, – с каждым годом становились более комфортными. Должен расти уровень образования и здравоохранения. Необходимы новые точки роста, новые общественные и культурные пространства, которые создадут основу для устойчивого роста».

В этом году основными направлениями социальных инвестиций Металлоинвеста станут развитие городской инфраструктуры, поддержка образования и здравоохранения, культуры, детско-юношеского, массового и профессионального спорта.

Свыше 90 млн рублей будет выделено на развитие медицины: ремонт Железногорской городской больницы, приобретение нового оборудования и лекарств, привлечение в город квалифицированных врачей.

Металлоинвест направит 44 млн рублей на реконструкцию тепловых сетей в Железногорске и 40 млн рублей на капитальный ремонт объектов водоснабжения, приобретение оборудования и спецтехники МУП «Горводоканал».

Для благоустройства дорог в Курской области, включая Железногорский район, компания выделит щебень на сумму 30 млн рублей. Такой же объём средств запланирован на поддержку социальных программ муниципалитета.

Будет продолжена работа по ремонту и материально-техническому обеспечению железногорских школ, детских садов, профильных ссузов. Компания начнет реализацию новой программы «Класс 21 века», направленную на оснащение школьных кабинетов современным специализированные оборудованием.

В 2022 году начнется благоустройство Аллеи А.В. Варичева, на которое в этом году выделено 60 млн рублей. Будут построены несколько игровых и спортивных площадок в жилых микрорайонах города. В рамках проекта по реконструкции парка им. Н.А. Никитина планируется завершить строительство летнего театра.

Более 30 млн рублей Металлоинвест направит на реализацию корпоративной программы «Вместе!», которая объединяет пул проектов НКО и жителей Железногорска по направлениям: развитие городской среды, культура, образование, спорт, волонтерство, здоровье и адресная помощь. В том числе, компания поддержит реализацию нового социально значимого проекта «Территория безграничных возможностей». Его главная цель – создание системы реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья посредством физической культуры и спорта.

Вклад администрации Курской области в развитие Железногорска составит более 1,6 млрд рублей. Большую часть средств регион выделит для ликвидации полигона твердых бытовых отходов рядом с городом. Около 190 млн рублей предусмотрено на капитальный ремонт и реконструкцию городских дорог.

Почти 35 млн рублей область вложит в благоустройство сквера «Воинской славы», территории микрорайона №10 и дворовых пространств. Почти 300 млн рублей будет направлено на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и приобретение спецтехники.

80 млн рублей выделено на обеспечение отдельных групп жителей Железногорска бесплатными медицинскими средствами и изделиями при амбулаторном лечении.

Более 18 млн рублей запланировано на оснащение сосудистого отделения городской больницы. Предполагается провести ремонт в здании ЦГБ им Е. Носова, а также оснастить оборудованием школу народного промысла «Артель».

Почти 100 млн рублей администрация Курской области направит на решение вопросов водоснабжения и газоснабжения Железногорского района.

Администрация Железногорска выделит свыше 96 млн рублей на поддержку городских программ и проектов. Значительная часть этих средств пойдет на поддержку образования, софинансирование программ по созданию современной городской среды, развитие дорожной инфраструктуры, ликвидацию полигона твердых бытовых отходов.