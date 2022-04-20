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На станции Ванино увеличат перегрузку угля

Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию парка Токи железнодорожной станции Ванино. Региональная экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы.

Станция Ванино – крупнейший на Дальнем Востоке транспортно-логистический узел, принимающий автомобильные и железнодорожные грузы для экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2016 году новая железнодорожная линия в порту Ванино связала грузовой парк Токи и балкерный терминал АО «Дальтрансуголь». Он расположен в бухте Мучке и является единственным специализированным портом по перевалке угля в Хабаровском крае.

Проект, который одобрен региональной экспертизой, предусматривает инфраструктурное развитие парка Токи станции Ванино для обеспечения дополнительных объемов перевозок АО «Дальтрансуголь» до 40 млн тонн в год.*

Проектную документацию подготовило АО «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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