ООО "Томсккабель" входит в состав МПО

Уже более 30 лет @mposouzto (Союз «МПО работодателей Томской области») стоит на страже интересов промышленных предприятий и их работников.

Что такое предприятие? Это люди, которые на нем работают. С каждым годом технологии производства улучшаются и требуются новые квалифицированные сотрудники - в группах МПО «Союз работодателей Томской области» освещает самые актуальные вакансии.

ООО «Томсккабель» входит в состав Союза МПО.

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