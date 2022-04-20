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ООО "Томсккабель" входит в состав МПО

ООО Томсккабель входит в состав МПО

20 апреля 2022, 14:24
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Томсккабель"

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Новости компании

Уже более 30 лет @mposouzto (Союз «МПО работодателей Томской области») стоит на страже интересов промышленных предприятий и их работников. 

Что такое предприятие? Это люди, которые на нем работают. С каждым годом технологии производства улучшаются и требуются новые квалифицированные сотрудники - в группах МПО «Союз работодателей Томской области» освещает самые актуальные вакансии.

ООО «Томсккабель» входит в состав Союза МПО.

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Источник: ООО "Томсккабель"

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