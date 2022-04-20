ООО "Томсккабель" входит в состав МПО

"РУСАЛ" зафиксировал цены в рублях на алюминий
20 апреля 2022, 14:24
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Томсккабель"
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Что такое предприятие? Это люди, которые на нем работают. С каждым годом технологии производства улучшаются и требуются новые квалифицированные сотрудники - в группах МПО «Союз работодателей Томской области» освещает самые актуальные вакансии.
ООО «Томсккабель» входит в состав Союза МПО.
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