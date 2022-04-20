 
Инвестиции (проекты)

Рядом с пляжем в Балтийске построят ФОК с бассейном

Рядом с пляжем в Балтийске построят ФОК с бассейном

20 апреля 2022, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
159

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Гвардейском бульваре в Балтийске Калининградской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектируемый спортивный комплекс предназначен для проведения различных физкультурных, спортивных мероприятий, оздоровительного плавания и обучения плаванию жителей города, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, тренировочных занятий в спортивных и танцевальном залах.

На первом этаже предусмотрены универсальный спортивный зал с телескопическими трибунами и зоной скалодрома и тренажерный зал общефизической подготовки, зал групповых занятий, зал с бассейнами, блок помещений сауны, раздевалки, кафе, административно-хозяйственные, инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения. На втором этаже разместятся залы для настольного тенниса, бокса, танцевальный зал, балкон с амфитеатром для зрителей, конференц-зал, административные, инженерно-технические и иные помещения.

Помимо основного здания ФОКа на участке построят газовую котельную, дизельную электростанцию, резервуары для хранения сжиженного углеродного газа и очистные сооружения. В рамках благоустройства территории комплекса планируются проезды, парковка и тротуары, устройство наружного освещения, парковая зона с установкой малых архитектурных форм и озеленением, пешеходная аллея, ведущая на пляж Балтийского моря. Также здесь проложат необходимые инженерные сети.

Генпроектировщик - ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ». Застройщик - Администрация Балтийского городского округа.

Фото: Wikimedia Commons/A.Savin

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Завод по высокоточной обработке листового металла начнут строить в Володарске в 2022 году 20.04.2022
Завод по высокоточной обработке листового металла начнут строить в Володарске в 2022 году
В Новосибирской области к нормативам приведут 77 км федеральных трасс и два путепровода 20.04.2022
В Новосибирской области к нормативам приведут 77 км федеральных трасс и два путепровода
На станции Ванино увеличат перегрузку угля 20.04.2022
На станции Ванино увеличат перегрузку угля
Металлоинвест в 2022 году инвестирует в устойчивое развитие Курской области 1 млрд рублей 20.04.2022
Металлоинвест в 2022 году инвестирует в устойчивое развитие Курской области 1 млрд рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно