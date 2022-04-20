Рядом с пляжем в Балтийске построят ФОК с бассейном

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Гвардейском бульваре в Балтийске Калининградской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектируемый спортивный комплекс предназначен для проведения различных физкультурных, спортивных мероприятий, оздоровительного плавания и обучения плаванию жителей города, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, тренировочных занятий в спортивных и танцевальном залах.

На первом этаже предусмотрены универсальный спортивный зал с телескопическими трибунами и зоной скалодрома и тренажерный зал общефизической подготовки, зал групповых занятий, зал с бассейнами, блок помещений сауны, раздевалки, кафе, административно-хозяйственные, инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения. На втором этаже разместятся залы для настольного тенниса, бокса, танцевальный зал, балкон с амфитеатром для зрителей, конференц-зал, административные, инженерно-технические и иные помещения.

Помимо основного здания ФОКа на участке построят газовую котельную, дизельную электростанцию, резервуары для хранения сжиженного углеродного газа и очистные сооружения. В рамках благоустройства территории комплекса планируются проезды, парковка и тротуары, устройство наружного освещения, парковая зона с установкой малых архитектурных форм и озеленением, пешеходная аллея, ведущая на пляж Балтийского моря. Также здесь проложат необходимые инженерные сети.

Генпроектировщик - ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ». Застройщик - Администрация Балтийского городского округа.

Фото: Wikimedia Commons/A.Savin