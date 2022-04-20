В ближайшие дни, с 22 апреля, дорожники выйдут на участок Северного обхода Новосибирска с 50 по 60 км, а также на отрезок км 33 – км 38 Чуйского тракта в Бердске.

На первом объекте в процессе ремонта уложат новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменят элементы обустройства и нанесут разметку термопластиком. На втором - основной объем работ выполнен в прошлом году: это замена дорожного покрытия с нанесением разметки и реконструкция светофорного объекта на пересечении с улицей Первомайской. В нынешнем сезоне дорожники переустроят систему водоотвода и ливневую канализацию, заменят пешеходное ограждение, отремонтируют тротуары.

Еще на одном отрезке Чуйского тракта - с 46 по 52 км – работы будут развернуты 1 мая. До 1 сентября здесь заменят покрытие, дорожные знаки, барьерное ограждение, а также обновят светофорные объекты. Также с 1 мая мостовики приступят к ремонту левой стороны путепровода над железной дорогой, расположенного на 49-м км Северного обхода Новосибирска. Правую сторону отремонтировали в прошлом году. Слева также предстоит заменить одежду ездового полотна и деформационные швы, перильное и барьерное ограждение, отремонтировать опоры освещения.

На 1202-м км трассы Р-254 «Иртыш» в Убинском районе продолжается ремонт путепровода над железной дорогой. Рабочие уже выполнили мощение конусов новой плиткой, ведут разборку одежды ездового полотна. В течение строительного сезона на сооружении длиной 84 п.м. отремонтируют опоры и балки пролетных строений, заменят дорожную одежду, барьерное и перильное ограждение. Работы на искусственных сооружениях продлятся до 10 октября.

В июне подрядная организация приступит к ремонту участка трассы Р-254 «Иртыш» км 1146 – км 1162 в Барабинском районе. В планах – замена дорожного покрытия с инженерным обустройством участка, модернизация светофорных объектов, а также устройство площадки отдыха для водителей с электроосвещением.

На нескольких участках общей протяженностью 56 км будет выполнено устройство защитных слоев. Технология применяется для устранения мелких дефектов, защиты дорожной одежды, повышения параметров ровности проезжей части и сцепления, что позволяет продлить межремонтный срок и повысить безопасность проезда. На всех объектах ремонта будет действовать режим реверсивного движения.