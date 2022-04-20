 
Контракты

В Тулуне построят детсад на 240 мест

В Тулуне построят детсад на 240 мест

20 апреля 2022, 14:35
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Иркутской области ищет подрядчика для строительства детского сада на 240 мест в городе Тулун, сообщает RosTender.info.

Двухэтажное здание детского сада возведут в районе дома №16А по улице Ленина. В состав групповых ячеек войдут раздевальные, буфетные, туалетные, спальни и игровые. Предусмотрено также размещение спортивного и музыкального зала и кабинет логопеда.

Администрация города выберет подрядчика по итогам торгов. Прием заявок завершается 27 апреля. Начальная цена контракта – 386 млн рублей.
Детский сад введут в эксплуатацию к концу лета 2023 года. Строительство пройдет в рамках муниципальной программы города «Образование».
 

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Источник: Ростендер

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