В Тулуне построят детсад на 240 мест

В Иркутской области ищет подрядчика для строительства детского сада на 240 мест в городе Тулун, сообщает RosTender.info.

Двухэтажное здание детского сада возведут в районе дома №16А по улице Ленина. В состав групповых ячеек войдут раздевальные, буфетные, туалетные, спальни и игровые. Предусмотрено также размещение спортивного и музыкального зала и кабинет логопеда.

Администрация города выберет подрядчика по итогам торгов. Прием заявок завершается 27 апреля. Начальная цена контракта – 386 млн рублей.

Детский сад введут в эксплуатацию к концу лета 2023 года. Строительство пройдет в рамках муниципальной программы города «Образование».

