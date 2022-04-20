Новый объект протяженностью более 19 км позволит повысить надежность газоснабжения жителей 1805 домовладений в сёлах Фроловского района и обеспечить бесперебойную поставку голубого топлива.

По данным комитета строительства Волгоградской области, проложить газопровод планируют в два этапа. Первый участок сети газоснабжения протяженностью 10,5 км пройдет от газораспределительной станции вблизи города Фролово к хутору Терновка, второй протяженностью 8,6 км — между хуторами Перфиловский и Манский. Объект планируют сдать до конца 2022 года, он возводится за счёт средств регионального бюджета в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области».

Напомним, в рамках региональной программы газификации в 2021 году построено пять объектов. Так, завершена газификация ст. Нижний Чир Суровикинского района — созданы условия для подключения голубого топлива к 650 домовладениям. В Волгограде завершено строительство внутрипоселковых газопроводов по улицам Широкой и Мостостроителей (61 домовладение), а также в поселке Купоросный Южный (110 домовладений). Сдан внутрипоселковый объект газификации в городе Петров Вал Камышинского района (98 домовладений). Кроме того, по региональной программе построен межпоселковый газопровод от хутора Терновка до хутора Перфиловский Фроловского района.

Всего по совместной с ПАО «Газпром» программе в волгоградском регионе до 2025 года предстоит ввести 46 межпоселковых и 57 внутрипоселковых газопроводов, реконструировать восемь газораспределительных станций. Важно отметить, что по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, льготникам размер компенсации на приобретение оборудования для подключения газа увеличен до 50 тыс. рублей — это позволит решить вопрос большему числу жителей.