"РУСАЛ" зафиксировал цены в рублях на алюминий
20 апреля 2022, 14:47
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
Компания приобрела две мобильные дизель-генераторные установки отечественной сборки мощностью по 500 кВт на шасси высокопроходимого автомобиля КАМАЗ.
Эксплуатация новых РИСЭ не требует привлечения дополнительных транспортировочных и грузоподъемных средств и соответствующего персонала для их доставки. В случае необходимости РИСЭ позволят обеспечить оперативное резервное энергопитание социально значимых объектов и потребителей с большой мощностью по резервным схемам энергоснабжения.
Данное оборудование будет передано для базирования и эксплуатации в Краснодарский и Сочинский филиалы энергокомпании.
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