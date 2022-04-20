 
Модернизация

Парк резервных источников энергоснабжения "Россети Кубань" пополнился новыми генераторами

Парк резервных источников энергоснабжения Россети Кубань пополнился новыми генераторами

20 апреля 2022, 14:47
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Компания приобрела две мобильные дизель-генераторные установки отечественной сборки мощностью по 500 кВт на шасси высокопроходимого автомобиля КАМАЗ.

Эксплуатация новых РИСЭ не требует привлечения дополнительных транспортировочных и грузоподъемных средств и соответствующего персонала для их доставки. В случае необходимости РИСЭ позволят обеспечить оперативное резервное энергопитание социально значимых объектов и потребителей с большой мощностью по резервным схемам энергоснабжения.

Данное оборудование будет передано для базирования и эксплуатации в Краснодарский и Сочинский филиалы энергокомпании.

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Источник: Россети Кубань

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