Компания приобрела две мобильные дизель-генераторные установки отечественной сборки мощностью по 500 кВт на шасси высокопроходимого автомобиля КАМАЗ.

Эксплуатация новых РИСЭ не требует привлечения дополнительных транспортировочных и грузоподъемных средств и соответствующего персонала для их доставки. В случае необходимости РИСЭ позволят обеспечить оперативное резервное энергопитание социально значимых объектов и потребителей с большой мощностью по резервным схемам энергоснабжения.

Данное оборудование будет передано для базирования и эксплуатации в Краснодарский и Сочинский филиалы энергокомпании.