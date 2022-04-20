Предприятия промышленности и торговли из числа системообразующих смогут получить в рамках специальной кредитной программы до 30 млрд рублей вместо доступных ранее 10 млрд рублей. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документом предусмотрены и другие изменения, которые нацелены на повышение доступности заёмных средств для предприятий, работающих в значимых для экономики отраслях.

Так, ставка по льготным кредитам, выдаваемым после 15 апреля 2022 года, зафиксирована на уровне до 11% годовых (ранее 11%). Решение принято с учётом снижения ключевой ставки Банком России до 17% годовых.

Доступ к кредитам получили малые и средние предприятия, являющиеся дочерними структурами системообразующих организаций, но не имеющие этого статуса. Они могут получить в качестве займа до 10 млрд рублей. Для группы системообразующих компаний кредитный лимит остаётся прежним – 30 млрд рублей.

Кроме того, на льготные кредиты теперь смогут претендовать системообразующие организации, занимающиеся продажей транспортных средств.

Специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций, Правительство запустило в середине марта 2022 года. Займы по льготной ставке предоставляются на поддержание текущей деятельности предприятий. Это часть комплекса мер по обеспечению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Первоначально на реализацию льготной кредитной программы было выделено 40 млрд рублей. Позже Правительство направило на эти цели ещё 80 млрд рублей.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 17 марта 2022 года №393.