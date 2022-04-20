 
Модернизация

"Совет рынка" разрешил временно не платить неустойку на оптовом энергорынке

Совет рынка разрешил временно не платить неустойку на оптовом энергорынке

20 апреля 2022, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СОВЕТ РЫНКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Наблюдательный совет ассоциации "Совет рынка" принял решение о временной заморозке оплаты неустойки на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), говорится в сообщении ассоциации.

"Соответствующие изменения в договор о присоединении к торговой системе оптового рынка, предполагающие временную заморозку оплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии и (или) мощности, <…> были приняты на состоявшемся сегодня заседании наблюдательного совета ассоциации "НП Совет рынка", - говорится в сообщении.

Председатель ассоциации Максим Быстров, слова которого приводятся в сообщении, пояснил, что в настоящее время Минэнерго и правительство разрабатывает пакет мер поддержки электроэнергетики, который, в частности, предполагает регулирование вопросов начисления пеней.

"Наблюдательным советом были поддержаны предложения исполнительного аппарата ассоциации по заморозке оплаты покупателями ОРЭМ неустойки в апреле, чтобы иметь возможность снизить ее размер после принятия соответствующих изменений в нормативно-правовую базу", - добавил он.

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Источник: ТАСС

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