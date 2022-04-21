Вагит Алекперов, совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл", принял решение покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров, говорится в сообщении "Лукойла". Ранее Алекперов подпал под санкции Великобритании.

Вагит Алекперов покидает компанию после 29 лет работы в ней. Он был избран президентом и председателем правления Лукойла в 1993 году. Сама компания была образована 5 апреля того же года.

"Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании", - сообщил "Лукойл". В компании отметили, что Алекперов не является контролирующим акционером, в прямом владении у него находится только 3,12% акций, а также через фонды ему принадлежат 5,43%, которые не имеют права голоса.

О санкциях

Великобритания 14 апреля ввела против Алекперова санкции. Он впервые подпал под ограничительные меры одной из западных стран.

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. С этого момента Великобритания, ЕС, США и еще ряд стран ввели против нее беспрецедентные санкции. В начале марта "Лукойл" выступил с заявлением, в котором выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине и достижение мирных договоренностей. В компании тогда отмечали, что прикладывают все усилия для сохранения стабильной работы на рынках присутствия.

Фото: Председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС