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21 апреля 2022, 17:00
Рубрика: Персоны
Метки: ЛУКОЙЛ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: ТАСС
Вагит Алекперов, совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл", принял решение покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров, говорится в сообщении "Лукойла". Ранее Алекперов подпал под санкции Великобритании.
Вагит Алекперов покидает компанию после 29 лет работы в ней. Он был избран президентом и председателем правления Лукойла в 1993 году. Сама компания была образована 5 апреля того же года.
"Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании", - сообщил "Лукойл". В компании отметили, что Алекперов не является контролирующим акционером, в прямом владении у него находится только 3,12% акций, а также через фонды ему принадлежат 5,43%, которые не имеют права голоса.
Великобритания 14 апреля ввела против Алекперова санкции. Он впервые подпал под ограничительные меры одной из западных стран.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. С этого момента Великобритания, ЕС, США и еще ряд стран ввели против нее беспрецедентные санкции. В начале марта "Лукойл" выступил с заявлением, в котором выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине и достижение мирных договоренностей. В компании тогда отмечали, что прикладывают все усилия для сохранения стабильной работы на рынках присутствия.
Фото: Председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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