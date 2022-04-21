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Игорь Маковский провёл межведомственное заседание Штаба по работе энергетиков на приграничных территориях в условиях повышенной террористической опасности

21 апреля в рамках рабочей поездки по приграничным территориям генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел в филиале «Белгородэнерго» заседание Штаба по вопросам обеспечения надежного электроснабжения территорий с желтым уровнем террористической угрозы и межведомственного взаимодействия.

Глава энергокомпании подчеркнул, что выстроенный и конструктивный диалог с подразделениями Росгвардии, ФСБ и Правительством области даст возможность оперативно получать и передавать информацию о любых событиях, максимально быстро реагировать на них, предотвращать возникновение технологических нарушений и перебоев с энергоснабжением потребителей.

Ввиду участившихся в последнее время инцидентов на приграничных территориях Игорь Маковский принял решение о реализации дополнительных мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности персонала. Оперативные бригады обеспечены бронированным спецтранспортом, а также специальными защитными комплектами, включающими бронежилеты и шлемы, на особый контроль поставлено состояние здоровья работников и членов их семей, проживающих в приграничье, а также усилен пропускной режим на объекты электросетевого комплекса.

В завершении заседания директора филиалов «Белгородэнерго», «Курскэнерго», «Брянскэнерго» и «Воронежэнерго» доложили об оперативной обстановке в приграничных РЭС, реализации организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на поддержание стабильной работы электросетевого комплекса.

После окончания работы Штаба Игорь Маковский наградил 17 работников производственных организаций за своевременное и качественное выполнение мероприятий по восстановлению объектов электросетевого хозяйства, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в период действия режима чрезвычайной ситуации на территории Белгородской области.

«Учитывая сегодняшнюю обстановку нам необходимо предвидеть возможные угрозы и работать на опережение, принимать необходимые меры по обеспечению надёжности электроснабжения потребителей и безопасности наших работников», – отметил Игорь Маковский.

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Источник: Россети Центр

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