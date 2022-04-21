Ленинградская АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") должна получить лицензию на сооружение двух новых энергоблоков № 7 и № 8 ВВЭР-1200 до конца 2022 года. В конце июня состоятся общественные слушания по проектам строительства, рассказали ТАСС в четверг в управлении информации и общественных связей станции.

"До конца 2022 года мы должны получить лицензию на строительство новых энергоблоков. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по подготовке оценки воздействия на окружающую среду и материалов обоснования лицензии. В конце июня по плану - общественные слушания", - сказали в управлении.

Конкретные даты начала строительных работ будут определены после проведения общественных слушаний.

ЛАЭС в последние годы реализует смену канальных уран-графитовых энергоблоков РБМК-1000 на энергоблоки современного типа ВВЭР-1200 с водо-водяными ядерными реакторами. Энергоблоки № 7 и № 8 заменят действующие сейчас блоки № 3 и № 4. Энергоблоки ВВЭР-1200 имеют ряд преимуществ, они на 20% мощнее, а срок службы их незаменяемого оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет. Первый энергоблок ВВЭР-1200 - энергоблок № 5 ЛАЭС - был введен в промышленную эксплуатацию в 2018 году, энергоблок № 6 - в 2020 году.

Ранее директор ЛАЭС Владимир Перегуда сообщал, что запустить энергоблок № 7 планируется в 2030 году.

Сейчас на станции работают энергоблоки № 3, № 4 РБМК-1000, № 5 и № 6 ВВЭР-1200, они несут суммарную нагрузку 4430 МВт. Блоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов. Станция состоит из шести энергоблоков. За время работы ЛАЭС выработала 1 трлн 115 млрд кВтч электроэнергии, это рекордный показатель для отечественной атомной энергетики.