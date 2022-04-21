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Минпромторг России обновил контакты горячей линии по вопросам поддержки импортеров и экспортеров

Минпромторг России обновил контакты горячей линии по вопросам поддержки импортеров и экспортеров

21 апреля 2022, 14:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: Минпромторг России

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В адрес Минпромторга России продолжает поступать большое количество обращений от импортеров и экспортеров, в том числе по вопросам «параллельного» импорта», подачи заявлений на вывоз продукции в рамках Постановления № 312 в электронном формате, сложностей с экспортно-импортной логистикой и банковским обслуживанием.

В связи с этим обновляем информацию о контактах «горячей линии», организованной для помощи российским компаниям.

  • Получить оперативную консультацию, а также задать интересующие вопросы можно по телефону «горячей линии» Минпромторга России: +7-903-199-53-48, в том числе через WhatsApp и Telegram;
  • Обратная связь с Минпромторгом России также организована посредством электронной почты по адресу: export@minprom.gov.ru;
  • В случае возникновения проблем с транспортировкой продукции необходимо заполнить форму заявки в Минпромторг России в электронном виде по ссылке;
  • Обратиться за консультацией по вопросам работы автоматизированной государственной информационной системы «Внешнеторговая информация» (АИС ВТД), посредством которой осуществляется подача заявлений на вывоз продукции в рамках Постановления № 312,  можно по телефону «горячей линии» АИС ВТД: +7-495-870-29-21 (доб. 21861), а также по электронной почте: vtd.support@minprom.gov.ru.

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Источник: Минпромторг России

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