В адрес Минпромторга России продолжает поступать большое количество обращений от импортеров и экспортеров, в том числе по вопросам «параллельного» импорта», подачи заявлений на вывоз продукции в рамках Постановления № 312 в электронном формате, сложностей с экспортно-импортной логистикой и банковским обслуживанием.

В связи с этим обновляем информацию о контактах «горячей линии», организованной для помощи российским компаниям.