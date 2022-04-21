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21 апреля 2022, 18:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: evening-kazan.ru
В Казани объявили тендер на строительство дополнительного корпуса к зданию гимназии № 18, его цена - 220,4 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок, деньги выделят из бюджета РТ.
Победителю тендера помимо строительных работ нужно будет установить окна и двери, провести отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию, обустроить сигнализацию, видеонаблюдение и прочее. Подрядчика объявят 4 мая, работы нужно завершить до 30 ноября 2022 года.
Ранее сообщалось, что корпус будет рассчитан на 300 человек. Там расположатся учебные классы, актовый, хореографический, спортивный залы и столовая.
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