В Казани объявили тендер на строительство дополнительного корпуса к зданию гимназии № 18, его цена - 220,4 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок, деньги выделят из бюджета РТ.

Победителю тендера помимо строительных работ нужно будет установить окна и двери, провести отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию, обустроить сигнализацию, видеонаблюдение и прочее. Подрядчика объявят 4 мая, работы нужно завершить до 30 ноября 2022 года.



Ранее сообщалось, что корпус будет рассчитан на 300 человек. Там расположатся учебные классы, актовый, хореографический, спортивный залы и столовая.