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В Кемерово построят детсад за 122 млн рублей

В Кемерово построят детсад за 122 млн рублей

21 апреля 2022, 13:44
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Заводском районе Кемерово построят детский сад на 130 мест, сообщает RosTender.info.

Детский сад планируется возвести в квартале №55, общая площадь проектируемого здания – 2884 кв. м. Власти Кузбасса определят подрядную организацию по итогам электронного аукциона. Прием заявок завершится 28 апреля.

Строительство начнется после заключения контракта. Подрядчик займется земляными и свайными работами, устройством фундаментов, оснований и кровлей, возведением несущих конструкций, а также внутренними системами и наружными сетями. На заключительном этапе ему предстоит благоустроить территорию. На строительство здания выделят 122 млн рублей.
 

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Источник: Ростендер

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