Завод «Спецкабель» продолжает работу над серией научно-популярных передач ProСпецкабель. Программа полезна кабельщикам, заказчикам и партнерам кабельных предприятий, а также широкой аудитории. Цель проекта – рассказать о кабелях специального назначения интересно, просто и доступно в том числе для зрителей, напрямую не связанных с кабельной отраслью. Первая, вводная, программа проекта ProСпецкабель доступна к просмотру. Вышла вторая передача цикла «Кабели для высокоскоростной передачи данных».

В свежем выпуске участвовали эксперты кабельного завода «Спецкабель». О том, что такое высокочастотные кабели, коаксиальные и волоконно-оптические кабели, рассказал руководитель отдела по работе с проектными организациями Евгений Никоноров. Как производятся высокочастотные кабели для передачи данных, показал инженер-технолог Роман Янин. Особое внимание он уделил процессу наложения изоляции на жилу. О новой вехе в развитии кабельной промышленности – оптоволоконных кабелях – подробнее поговорил с ведущим руководитель КТО волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок Андрей Гусев.

Ведущий проекта отметил, что кабели связи условно разделяются на кабели, обеспечивающие скоростную передачу данных на дальние расстояния, и кабели для объектовых решений, например, для структурированных локальных сетей. В новом выпуске программы отмечены кабели по технологии SpaceWire.

В программе также рассказано множество интересных подробностей кабельной отрасли, например, объяснено, где проложены невидимые потребителю кабели, обеспечивающие высокоскоростную передачу данных, и представлено несколько исторических фактов о развитии сферы.

Предлагаем посмотреть вторую передачу проекта ProСпецкабель.