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Новый резидент АЗРФ создает промпарк для бизнеса на Ямале

Новый резидент АЗРФ создает промпарк для бизнеса на Ямале

21 апреля 2022, 17:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, АЗРФ, КРДВ, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОМПАРК
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: minvr.gov.ru

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Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации, компания «Обской причал», создает промышленный парк регионального значения в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Площади и помещения парка будут предоставлены в аренду резидентам, работающим в сферах обрабатывающей промышленности и комплексного транспортно-логистического сопровождения. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объем частных инвестиций в проект составит более 30 млн рублей, работу получат свыше 60 человек.

Площадь промышленного парка составит 78 гектаров, он объединит производственные объекты, логистическую зону, складские помещения и офисные здания. Управляющая компания «Обской причал» будет обслуживать весь комплекс на территории промпарка. Арендаторы получат доступ к имущественной и логистической инфраструктуре, услугам погрузки-разгрузки, аренде спецтехники, а также возможность индивидуального сопровождения по вопросам организации работы в промпарке. В будущем управляющая компания планирует оказывать услуги по аудиту и ремонту транспортных средств резидентов.

«Сегодня мы активно привлекаем резидентов парка. Ими могут стать компании из отраслей обрабатывающей промышленности и комплексного транспортно-логистического сопровождения. Перспективные направления развития промпарка – производство материалов, оборудования, деталей и техники для нефтегазового комплекса, выпуск химических веществ, строительных материалов, металлоконструкций, а также обеспечение снабженческой и производственной базы», – отметил генеральный директор УК «Обской причал» Ярослав Вышиденко.

Промышленно-логистический парк «Обской причал» строится по инициативе правительства автономного округа. Расположение парка позволит сформировать на его базе крупный транспортный узел, в котором появятся возможности использовать водный, воздушный, железнодорожный и автомобильный виды транспорта. Создание промпарка поможет реализовать задачи Стратегии Арктической зоны России и Стратегии социально-экономического развития Ямала до 2035 года. 

По соглашению с КРДВ объем частных инвестиций в проект составит более 30 млн рублей, работой обеспечат более 60 человек. Статус резидента АЗРФ поможет компании ускорить реализацию инвестиционного проекта за счет применения налоговых льгот и административных преференций.

На сегодняшний день КРДВ заключила 397 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму 530,3 млрд рублей и трудоустроить 17,2 тыс. человек. Среди них 40 ямальских проектов на сумму инвестиций 18,1 млрд рублей. Они работают в сферах туризма, логистики, торговли, производства продуктов и оказания услуг для северян.

Для инвесторов самой большой в мире преференциальной территории – Арктической зоны Российской Федерации – созданы комфортные условия для реализации бизнес-идей. Инвестиции в проект – от 1 млн рублей, на 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действуют субсидирование 75% объема страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, льготы по НДПИ в размере 0,5 от действующей ставки в отношении твердых полезных ископаемых для новых месторождений. КРДВ комплексно сопровождает проекты резидентов на всех этапах реализации, предоставляет услуги и сервисы.

Процесс получения статуса резидента АЗРФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале Arctic Russia.

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Источник: minvr.gov.ru

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