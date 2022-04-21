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21 апреля 2022, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство
Источник: ГК 1520
Главгосэкспертиза одобрила проект АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520) по строительству моста через реку Сомину в Новгородской области.
Новый мост длиной 37,94 м будет расположен на 203 км перегона Анциферово — Соминка Октябрьской железной дороги.
Проект предусматривает строительство металлического моста под первый главный путь и реконструкцию железнодорожных подходов к нему, и учитывает строительство второго главного пути на последующих этапах увеличения пропускной способности линии Мга — Сонково.
Также проектировщики запланировали строительство пункта управления обеспечением транспортной безопасности и размещение инженерных сетей. Новый мост предлагают построить выше по течению Сомины от существующего моста, 1928 года постройки. После запуска движения по новому мосту старый демонтируют.
Проект моста через Сомину — часть программы модернизации Сонковского хода. Ее реализация позволит увеличить пропускную способность участка Мга — Сонково — Дмитров и оптимизировать грузопоток к портам Северо-Запада из центральных регионов России.
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