Главгосэкспертиза одобрила проект АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520) по строительству моста через реку Сомину в Новгородской области.

Новый мост длиной 37,94 м будет расположен на 203 км перегона Анциферово — Соминка Октябрьской железной дороги.



Проект предусматривает строительство металлического моста под первый главный путь и реконструкцию железнодорожных подходов к нему, и учитывает строительство второго главного пути на последующих этапах увеличения пропускной способности линии Мга — Сонково.



Также проектировщики запланировали строительство пункта управления обеспечением транспортной безопасности и размещение инженерных сетей. Новый мост предлагают построить выше по течению Сомины от существующего моста, 1928 года постройки. После запуска движения по новому мосту старый демонтируют.



Проект моста через Сомину — часть программы модернизации Сонковского хода. Ее реализация позволит увеличить пропускную способность участка Мга — Сонково — Дмитров и оптимизировать грузопоток к портам Северо-Запада из центральных регионов России.

