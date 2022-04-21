В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке Минвостокразвития России состоялась рабочая встреча с представителями ООО «Дальневосточная корпорация Синьсин» (дочернее предприятие китайской Корпорации энергетической промышленности Чжуню Синьсин). Стороны обсудили проекты, реализация которых предусмотрена в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на полях VI Восточного экономического форума в сентябре 2021 года: строительство крупнотоннажного завода по производству СПГ в Приморском крае, малотоннажного завода СПГ мощностью до 80 тыс. тонн в год на территории Хабаровского края и логистического комплекса по перевалке СУГ в Еврейской автономной области.

Генеральный директор Дальневосточной корпорации Синьсин Ли Шаоши рассказал о темпах подготовки к строительству в районе бухты Пяти охотников Шкотовского района Приморского края крупнотоннажного завода по производству сжиженного природного газа. Предприятие мощностью 7 млн тонн в год, а также морской порт (газовый терминал Валентина) по перевалке указанных объемов СПГ и 1 млн тонн сжиженного углеводородного газа в год планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Объем инвестиций в проект может составить порядка 490 млрд рублей.

По проекту проведены геологические, геодезические и археологические изыскания. Получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций на подключение к электросетям и водоснабжению на период строительства. Ведется разработка технико-экономического обоснования и проектной документации. Создание морского терминала предполагает также устройство зоны таможенного контроля. Для доставки в порт и дальнейшей перевалки СУГ будет проложена железнодорожная ветка. В настоящее время Дальневосточная корпорация Синьсин выбирает генерального подрядчика.

«Согласно требованиям госпрограмм КНР по обеспечению углеродной нейтральности объем импорта и потребления СПГ в обозримой перспективе будет неуклонно расти. Это говорит о больших перспективах проекта. Мы рассчитываем занять около 10% в общем объеме импорта СПГ в КНР после ввода в эксплуатацию всех объектов. Руководство нашей корпорации готово вносить свой вклад в социально-экономическое развитие Дальнего Востока», - заявил генеральный директор ООО «Дальневосточная корпорация Синьсин» Ли Шаоши, поблагодарив КРДВ за постоянную поддержку инвестиционных инициатив компании.

При содействии КРДВ инвестор намерен подать заявку на получение статуса резидента свободного порта Владивосток.

В ходе встречи стороны также обсудили возможность использования российского оборудования и технологий в реализации проектов помимо планируемых ранее иностранных. Кроме того, поднимался вопрос об участия Дальневосточной корпорации Синьсин в создании российско-китайской площадки бартерной торговли и включения представителя компании в состав российско-китайского Делового совета.