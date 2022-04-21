ООО "С-Плюс" (дочернее предприятие АО "Концерн Росэнергоатом") внедрит систему централизованной электросети в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Глава республики Сергей Меняйло в четверг подписал соглашение о сотрудничестве с компанией ООО "С-Плюс".

Документ предусматривает создание электросетевого и энергосбытового предприятия. Также компания внедрит в регионе новую технологию "микрогрид", при которой централизованная электросеть объединяет дома и предприятия в единую систему, подключенную к крупным источникам электроэнергии.

Умная система автоматически переключается между источниками энергии, а при необходимости может использовать их все одновременно, поэтому в случае выхода из строя одного или даже нескольких источников энергии система продолжит стабильно функционировать, поясняет пресс-служба.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, АО "Концерн Росэнергоатом" с 2019 года владеет 51% доли уставного капитала ООО "С-Плюс".

ООО "С-Плюс" - это ведущий в стране интегратор энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

Фото: alania.gov.ru