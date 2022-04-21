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"Томсккабель" продолжает осваивать программу по импортозамещению

С 2015 года на предприятии запущена и успешно реализуется программа «Импортозамещение». Она включает в себя разработку продукции, которая соответствует межгосударственным, национальным , мировым стандартам качества.

В новых разработках применяются современные технические решения. Это позволяет получать в кабельной продукции лучшие массогабаритные и эксплуатационные характеристики по отношению к существующим аналогам, в том числе европейским. Применение современных технических решений обеспечивает повышенную надёжность и долговечность продукции на промышленных объектах.

Большую часть своей номенклатуры  «Томсккабель» уже изготавливает из отечественного сырья. В ходе расширения программы завод  продолжает и дальше активно работать над поиском альтернативных российских материалов, чтобы  в ближайшем будущем еще пополнить ассортимент продукции, выпускаемой на отечественных материалах.

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Источник: ООО "Томсккабель"

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6.53

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