С 2015 года на предприятии запущена и успешно реализуется программа «Импортозамещение». Она включает в себя разработку продукции, которая соответствует межгосударственным, национальным , мировым стандартам качества.

В новых разработках применяются современные технические решения. Это позволяет получать в кабельной продукции лучшие массогабаритные и эксплуатационные характеристики по отношению к существующим аналогам, в том числе европейским. Применение современных технических решений обеспечивает повышенную надёжность и долговечность продукции на промышленных объектах.

Большую часть своей номенклатуры «Томсккабель» уже изготавливает из отечественного сырья. В ходе расширения программы завод продолжает и дальше активно работать над поиском альтернативных российских материалов, чтобы в ближайшем будущем еще пополнить ассортимент продукции, выпускаемой на отечественных материалах.