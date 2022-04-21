 
Наука

Ученые ЮФУ разработали умную систему диагностики силовых трансформаторов

Ученые ЮФУ разработали умную систему диагностики силовых трансформаторов

21 апреля 2022, 15:00
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика 
Источник: "Научная Россия"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 5 мин
195

Интеллектуальная платформа исключает несчастные случаи в энергетических хозяйствах предприятий из-за аварий и повреждений силовых трансформаторов, своевременно выявляет развитие дефекта и прогнозирует безаварийный срок эксплуатации высоковольтного оборудования. 

С развитием регионов и городских агломератов создаются градообразующие предприятия отраслей народного хозяйства, развиваются транспортные системы пассажирских и грузовых перевозок, возникает потребность в увеличении мощностей энергетических систем. Энергетическая система России представляет собой разветвлённую структуру, которая насчитывает сотни тысяч силовых трансформаторов. По словам ученых Международного института интеллектуальных материалов ЮФУ, в основном трансформаторы средней мощности, это около 65% от общего числа, уже исчерпали свой ресурс, который был установлен заводом-изготовителем, – 25 лет.

«Следует также отметить, что устаревшее силовое электрооборудование было рассчитано на одну нагрузку, а наращивание энергетических мощностей современных предприятий приводит к тому, что устаревшее оборудование работает также на пределе своих возможностей», – отметил ведущий научный сотрудник лаборатории технологий искусственного интеллекта и больших данных для нанодиагностики материалов МИИ ИМ ЮФУ Андрей Чернов.

Работы в области повышения надёжности силовых трансформаторов являются востребованными во всех отраслях народного хозяйства, поскольку безаварийная работа напрямую связана с безопасным обслуживаем и эксплуатацией силовых трансформаторов, а также исключает возможность возникновения несчастных случаев.  

«Доля несчастных случаев от выхода из строя электрооборудования составляет 6% от общего числа на энергетических хозяйствах промышленных предприятий, особенно при авариях силовых трансформаторов, которые сопровождаются большими величинами токов короткого замыкания, взрывом и пожаром», – рассказал Андрей Чернов.

По изменению параметров силовых трансформаторов можно не только определить место повреждения, но и скорость нарастания дефекта, спрогнозировать состояние силового электрооборудования, а самое главное - предотвратить выход из строя дорогостоящего оборудования. По словам ученых, в некоторых случаях, особенно при отсутствии наработок при диагностике, возникает необходимость в разработке средств интеллектуальной поддержки принятия решений. Предложенный гибридный подход deep learning and HDLSS позволил получить адекватное решение по прогнозированию изменения параметров силовых трансформаторов, а также при анализе дополнительных факторов определить остаточный ресурс трансформаторов.

«Разработанная экспертная система принятия решений на основе искусственного интеллекта является современным решением по анализу многофакторных результатов диагностики силовых трансформаторов и параметров текущего контроля состояния. Данная система решает две задачи: во-первых, она позволит спрогнозировать состояние силовых трансформаторов по основным параметрам, выявить развитие дефекта, определить остаточный ресурс для проведения своевременного ремонта и замены силового трансформатора; вторая задача – исключить вероятность аварий из-за повреждения высоковольтного оборудования, которые сопровождаются электрической дугой, воспламенением трансформаторного масла и др.», – дополнил Андрей Чернов.

Разработка ученых МИИ ИМ ЮФУ является востребованной и актуальной в энергетических хозяйствах предприятий всех сфер деятельности, а также значимой для разработки отечественных систем поддержки принятия решений. С учётом стоимости силового трансформатора данная методика даст возможность экономически эффективно подойти к решению по замене или ремонту силовых трансформаторов.

Проект был представлен на международной конференции «RelStat-2021», по итогам которой была опубликована научная работа ученых Южного федерального университета с результатами исследования.

Исследование проводилось в рамках гранта РФФИ (19–00246-а) сотрудниками МИИ ИМ ЮФУ под руководством ведущего научного сотрудника лаборатории технологий искусственного интеллекта и больших данных для нанодиагностики материалов МИИ ИМ ЮФУ Андрея Чернова.

Фото: Ведущий научный сотрудник лаборатории технологий искусственного интеллекта и больших данных для нанодиагностики материалов МИИ ИМ ЮФУ Андрей Чернов

Источник : Центр общественных коммуникаций Южного федерального университета

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: "Научная Россия"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Наука
Беспилотники 21.04.2022
Беспилотники "разглядели" тяжелые металлы в почве
Росатом и МАИ договорились развивать в России воздушный транспорт и беспилотные летательные аппараты... 21.04.2022
Росатом и МАИ договорились развивать в России воздушный транспорт и беспилотные летательные аппараты...
Ученые ЛЭТИ синтезировали материалы для создания высокоточных сенсоров, выявляющих опасные газы 20.04.2022
Ученые ЛЭТИ синтезировали материалы для создания высокоточных сенсоров, выявляющих опасные газы
Уральские ученые разрабатывают импортозамещающую систему снижения рисков аварий в электроэнергетике 20.04.2022
Уральские ученые разрабатывают импортозамещающую систему снижения рисков аварий в электроэнергетике

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно