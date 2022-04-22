36-ой Форум электротехники и инженерных систем ЭТМ в Челябинске

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» примет участие в крупнейшем отраслевом 36-ом Форуме электротехники и инженерных систем ЭТМ, который пройдет 26 мая в г. Челябинск в Ледовом дворце «Уральская молния». Это масштабное отраслевое мероприятие для тех, кто руководит предприятиями, проектирует, выбирает технические решения, закупает оборудование, монтирует и ремонтирует различные инженерные системы.

Специалисты ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» будут ждать Вас на стенде № 70, чтобы продемонстрировать образцы не только традиционной, но и инновационной кабельно-проводниковой продукции, предоставить детальную информацию о техническом перевооружении, новой продукции и возможностях «ЭМ-КАБЕЛЬ».

Все участники получат шанс выиграть приз в ходе розыгрыша в конце насыщенного дня Форума – достаточно зарегистрироваться и прийти. Наиболее активные посетители, которые зададут вопросы спикерам и примут участие в дискуссиях, также будут награждены.

Бесплатная регистрация на skills.etm.ru/events/forum-chel2022