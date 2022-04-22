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22 апреля 2022, 13:45
Рубрика: Персоны
Метки: АНДРЕЙ БОКАРЕВ, ТРАНСМАШХОЛДИНГ, САНКЦИИ, ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ
Отрасль: Машиностроение
Источник: ТАСС
Андрей Бокарев покинул пост президента "Трансмашхолдинга" и вышел из совета директоров компании, сообщила пресс-служба холдинга.
"Андрей Бокарев, президент и член совета директоров АО "Трансмашхолдинг", покинул занимаемые им руководящие посты 22 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что изменения в составе руководства компании не окажут влияния на соблюдение обязательств как "Трансмашхолдинга", так и его дочерних и зависимых организаций.
В марте Бокарев вышел из совета директоров холдинга "Уральская горно-металлургическая компания" и перестал быть одним из контролирующих бенефициаров компании. В середине апреля он был включен в санкционный список Великобритании.
"Трансмашхолдинг" - производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта, компания предлагает услуги от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ имеет международные подразделения в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане.
Фото: kremlin.ru
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