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Андрей Бокарев покинул пост президента "Трансмашхолдинга"

Андрей Бокарев покинул пост президента Трансмашхолдинга

22 апреля 2022, 13:45
Рубрика: Персоны
Метки: АНДРЕЙ БОКАРЕВ, ТРАНСМАШХОЛДИНГ, САНКЦИИ, ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: ТАСС

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Андрей Бокарев покинул пост президента "Трансмашхолдинга" и вышел из совета директоров компании, сообщила пресс-служба холдинга.

"Андрей Бокарев, президент и член совета директоров АО "Трансмашхолдинг", покинул занимаемые им руководящие посты 22 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что изменения в составе руководства компании не окажут влияния на соблюдение обязательств как "Трансмашхолдинга", так и его дочерних и зависимых организаций.

В марте Бокарев вышел из совета директоров холдинга "Уральская горно-металлургическая компания" и перестал быть одним из контролирующих бенефициаров компании. В середине апреля он был включен в санкционный список Великобритании.

О компании

"Трансмашхолдинг" - производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта, компания предлагает услуги от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ имеет международные подразделения в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане.

Фото: kremlin.ru

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Источник: ТАСС

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