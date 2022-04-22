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Более 50 км федеральной трассы Р-254 "Иртыш" в Курганской области расширят до четырех полос

Более 50 км федеральной трассы Р-254 Иртыш в Курганской области расширят до четырех полос

22 апреля 2022, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Проект разделен на четыре этапа. Сейчас работы ведутся на участках 151 км – 166 км и 180 км – 190 км в Мишкинском районе – это I и III этапы, которые завершат в 2023 году, остальные – в 2025-м.

В ходе работ по расширению специалисты устроят дополнительный слой основания из песка, нижний и верхний – из щебеночно-песчаной смеси, а слой покрытия – из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. На участках капремонта для пропуска сточных вод построят спиральновитые гофрированные трубы из металла. Их основное преимущество – высокая прочность, долговечность, быстрый и простой монтаж без использования специальной тяжелой техники. 

Для повышения уровня безопасности дорожного движения на ремонтируемых участках установят 7,5 км электроосвещения со светодиодными лампами, возведут два надземных пешеходных перехода вблизи сел Гладышево и Восход, построят посадочные площадки для общественного транспорта, смонтируют новые автопавильоны. Кроме того, установят оцинкованное барьерное ограждение, дорожные знаки на рамных металлических П-образных опорах, сигнальные столбики, а также нанесут термопластиковую разметку.

В связи с проведением ремонтных работ введено временное ограничение в виде снижения скорости до 50 км/ч и организации реверсивного движения с 20 апреля 2022 года по 20 ноября 2023 года. 

***По территории Курганской области проходит 492,5 км федеральной трассы Р-254 «Иртыш», включая подъезд к Тюмени протяженностью 91,5 км. На сегодняшний день 12 км этой дороги расширены до четырех полос движения, остальные участки – двухполосные. 

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Источник: Росавтодор

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