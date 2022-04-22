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Денис Мантуров обсудил с Дмитрием Махониным промышленный потенциал Пермского края

Денис Мантуров обсудил с Дмитрием Махониным промышленный потенциал Пермского края

22 апреля 2022, 11:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: Минпромторг России

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Обсуждались вопросы развития промышленного потенциала региона.

Губернатор Дмитрий Махонин в ходе встречи отметил, что промышленники региона активно реализуют инвестиционные проекты благодаря поддержке Минпромторга России, Фонда развития промышленности, реализации СПИКов и других мероприятий. По его словам, это позволяет активней развивать производства и создавать новые рабочие места. В частности, по итогам 2021 года индекс промышленного производства Прикамья составил 105,3%.

В ходе встречи, губернатор предложил инициировать финансирование опытно-промышленных испытаний и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в управлении бурения за счет нефтегазового комплекса. Это позволит повысить эффективность реализации проектов импортозамещения для нефтегазового сектора.

Техника и технологии бурения наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин включены в отраслевой план по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения и являются одним из ключевых стратегических направлений Министерства. Предлагаю предприятиям региона принять участие в конкурсном отборе предложений в перечень современных технологий, который формируется в соответствии с Постановлением № 1649,

- поддержал Денис Мантуров.

В завершение встречи Дмитрий Махонин поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку Пермского края со стороны Минпромторга России.

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Источник: Минпромторг России

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