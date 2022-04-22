 
Мероприятия

Диплом Гран-при конкурса "Энергоэффективное оборудование и технологии" вручен АО "Сетевая компания" за создание сети электрозарядных станций на территории Татарстана

Диплом Гран-при конкурса Энергоэффективное оборудование и технологии вручен АО Сетевая компания за создание сети электрозарядных станций на территории Татарстана

22 апреля 2022, 10:12
Рубрика: Мероприятия
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ТАТАРСТАН, ТЭФ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ОАО "Сетевая компания"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 6 мин
207

Награждение состоялось во время открытия на территории "Казань Экспо" Татарстанского международного форума по энергетике и энергосберегающим технологиям. Участниками этой крупнейшей региональной платформы для обмена передовым опытом и презентации новых проектов в сфере энергетики и энергоэффективности стали более 60 отечественных компаний из 34 российских регионов.

Также на площадке форума прошло заседание рабочей группы Государственного совета России по энергетике, заседание Кабинета министров Татарстана и выставка «Энергетика. Ресурсосбережение».

Приветствуя участников форума, Рустам Минниханов отметил, что это - открытая площадка для диалога экспертов, промышленников, от решения которых зависит дальнейшая стратегия развития этого направления.

Сразу после открытия форума принимающий участие в мероприятии помощник Президента Игорь Левитин, Рустам Минниханов и другие гости ознакомились со специализированной выставкой, посвящённой энергосберегающим технологиям.

О цифровизации электросетевого комплекса Республики Татарстан рассказал возле экспозиции АО «Сетевая компания» генеральный директор Ильшат Фардиев. Были представлены технико-экономические показатели деятельности компании, подтверждающие положительную динамику по ключевым направлениям деятельности: увеличение количества исполненных договоров на технологическое присоединение (на 41%), снижение длительности и частоты аварийных отключений (так называемые показатели надежности SAIDI (38%) и SAIFI (37%).

Также прозвучала информация о крупных проектах, реализуемых в компании в последние годы – в частности, создании Цифрового двойника электросетевого комплекса, направленного на интеграцию существующих данных об электросетевых активах в единую модель сети.

В марте в Казани поставлена под напряжение вторая цифровая подстанция ПС 110 кВ Азино, сообщил глава компании. Применение новых технических решений дает преимущества при передаче информации, тем самым повышая надежность и расширяя возможности для самодиагностики оборудования.

Работа с потребителями – еще одно направление, которое вследствие сложившейся новой реальности ускорило внедрение цифровых сервисов: из 712 тысяч обращений в прошлом году 85 процентов было принято по заочным каналам обслуживания: на сайте компании ( в личном кабинете и интернет-приемной, в мобильном приложении и через телефонную линию Контакт-центра.

Гран-при конкурса, традиционно организуемого в рамках ТЭФ, в номинации «Декарбонизация энергетических систем» получил еще один проект «Сетевой компании» - строительство электрозаправочных станций для автомобилей. Как подчеркнул генеральный директор компании – в новом 2022 году дополнительно к существующим по инициативе компании 14 электрозаправкам, планируется построить еще 95 новых ЭЗС (на средства госсубсидии).

Еще один диплом 1 степени был вручен в номинации «Цифровые технологии» за внедрение системы кибербезопасности в электросетевом комплексе РТ. Это  серьезное направление работы - отражение атак на информационную систему, для чего в компании с 2020 года работает Центр кибербезопасности, сотрудники которого прошли специальную подготовку и продолжают постоянно повышать свой уровень знаний.

Стоит отметить, что по традиции стенд «Сетевой компании» был оформлен в корпоративной цветовой гамме, с применением декоративных элементов, символизирующих энергетическое оборудование и тенденции, к которым стремится в своей деятельности компания. Главная стена была посвящена важному успеху прошлого года в области бережливого производства – бронзовому уровню соответствия мировым критериям, вследствие которого татарстанская компания сейчас является единственной электросетевой компанией, получившей такую высокую оценку от идеологов зародившейся в Японии философии производства.

Далее для участников и гостей форума была предложена актуальная деловая программа - панельные дискуссии, круглые столы, конференции, бизнес-встречи, направленные на продвижение перспективных идей и инициатив.

АО «Сетевая компания» провело собственный круглый стол «Экосистема цифровой энергетики», посвященный цифровой трансформации электросетевого комплекса и новых пользовательских сервисах. В своем выступлении заместитель генерального директора-технический директор Илшат Галимзянов отметил высокий темп IT-прогресса, в который как показали выступления на почти трехчасовом круглом столе, энергокомпания не только великолепно вписалась, но успешно продвигается в альянсе с региональными компаниями, производителями и поставщиками оборудования, научными центрами и вузами.

В рамках ТЭФ состоялся «Час сетевой компании» - нетворкинг-мероприятие, на котором любой желающий смог встретиться с руководителями компании и обсудить интересующие вопросы. Кроме этого, на площадках компании состоялись многосторонние встречи с делегациями энергокомпаний Азербайджана, Киргизии, которые в эти дни с насыщенной программой делового визита посещают структурные подразделения АО «Сетевая компания».

Третий день был проведен под лозунгом молодежного дня - в рамках форума был проведен #ScienceSlam, на котором представители Казанского энергетического университета доступно рассказали о тенденциях современности и о собственных исследованиях в области энергетики. В мероприятии приняли участие молодые сотрудники филиалов из разных районов республики.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ОАО "Сетевая компания"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Российские специалисты представили свои доклады на конференции МАГАТЭ, посвященной быстрым реакторам 22.04.2022
Российские специалисты представили свои доклады на конференции МАГАТЭ, посвященной быстрым реакторам
Экспортеры представят свою продукцию на выставке 21.04.2022
Экспортеры представят свою продукцию на выставке "ИННОПРОМ" в Узбекистане
Павел Сорокин: 19.04.2022
Павел Сорокин: "В Мурманске и порту Индига может быть создана новая инфраструктура для экспорта нефт...
Павел Сорокин: 19.04.2022
Павел Сорокин: "Мировая энергетика будет меняться, но Россия все равно останется ключевым игроком на...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+