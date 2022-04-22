Награждение состоялось во время открытия на территории "Казань Экспо" Татарстанского международного форума по энергетике и энергосберегающим технологиям. Участниками этой крупнейшей региональной платформы для обмена передовым опытом и презентации новых проектов в сфере энергетики и энергоэффективности стали более 60 отечественных компаний из 34 российских регионов.

Также на площадке форума прошло заседание рабочей группы Государственного совета России по энергетике, заседание Кабинета министров Татарстана и выставка «Энергетика. Ресурсосбережение».

Приветствуя участников форума, Рустам Минниханов отметил, что это - открытая площадка для диалога экспертов, промышленников, от решения которых зависит дальнейшая стратегия развития этого направления.

Сразу после открытия форума принимающий участие в мероприятии помощник Президента Игорь Левитин, Рустам Минниханов и другие гости ознакомились со специализированной выставкой, посвящённой энергосберегающим технологиям.

О цифровизации электросетевого комплекса Республики Татарстан рассказал возле экспозиции АО «Сетевая компания» генеральный директор Ильшат Фардиев. Были представлены технико-экономические показатели деятельности компании, подтверждающие положительную динамику по ключевым направлениям деятельности: увеличение количества исполненных договоров на технологическое присоединение (на 41%), снижение длительности и частоты аварийных отключений (так называемые показатели надежности SAIDI (38%) и SAIFI (37%).

Также прозвучала информация о крупных проектах, реализуемых в компании в последние годы – в частности, создании Цифрового двойника электросетевого комплекса, направленного на интеграцию существующих данных об электросетевых активах в единую модель сети.

В марте в Казани поставлена под напряжение вторая цифровая подстанция ПС 110 кВ Азино, сообщил глава компании. Применение новых технических решений дает преимущества при передаче информации, тем самым повышая надежность и расширяя возможности для самодиагностики оборудования.

Работа с потребителями – еще одно направление, которое вследствие сложившейся новой реальности ускорило внедрение цифровых сервисов: из 712 тысяч обращений в прошлом году 85 процентов было принято по заочным каналам обслуживания: на сайте компании ( в личном кабинете и интернет-приемной, в мобильном приложении и через телефонную линию Контакт-центра.

Гран-при конкурса, традиционно организуемого в рамках ТЭФ, в номинации «Декарбонизация энергетических систем» получил еще один проект «Сетевой компании» - строительство электрозаправочных станций для автомобилей. Как подчеркнул генеральный директор компании – в новом 2022 году дополнительно к существующим по инициативе компании 14 электрозаправкам, планируется построить еще 95 новых ЭЗС (на средства госсубсидии).

Еще один диплом 1 степени был вручен в номинации «Цифровые технологии» за внедрение системы кибербезопасности в электросетевом комплексе РТ. Это серьезное направление работы - отражение атак на информационную систему, для чего в компании с 2020 года работает Центр кибербезопасности, сотрудники которого прошли специальную подготовку и продолжают постоянно повышать свой уровень знаний.

Стоит отметить, что по традиции стенд «Сетевой компании» был оформлен в корпоративной цветовой гамме, с применением декоративных элементов, символизирующих энергетическое оборудование и тенденции, к которым стремится в своей деятельности компания. Главная стена была посвящена важному успеху прошлого года в области бережливого производства – бронзовому уровню соответствия мировым критериям, вследствие которого татарстанская компания сейчас является единственной электросетевой компанией, получившей такую высокую оценку от идеологов зародившейся в Японии философии производства.

Далее для участников и гостей форума была предложена актуальная деловая программа - панельные дискуссии, круглые столы, конференции, бизнес-встречи, направленные на продвижение перспективных идей и инициатив.

АО «Сетевая компания» провело собственный круглый стол «Экосистема цифровой энергетики», посвященный цифровой трансформации электросетевого комплекса и новых пользовательских сервисах. В своем выступлении заместитель генерального директора-технический директор Илшат Галимзянов отметил высокий темп IT-прогресса, в который как показали выступления на почти трехчасовом круглом столе, энергокомпания не только великолепно вписалась, но успешно продвигается в альянсе с региональными компаниями, производителями и поставщиками оборудования, научными центрами и вузами.

В рамках ТЭФ состоялся «Час сетевой компании» - нетворкинг-мероприятие, на котором любой желающий смог встретиться с руководителями компании и обсудить интересующие вопросы. Кроме этого, на площадках компании состоялись многосторонние встречи с делегациями энергокомпаний Азербайджана, Киргизии, которые в эти дни с насыщенной программой делового визита посещают структурные подразделения АО «Сетевая компания».

Третий день был проведен под лозунгом молодежного дня - в рамках форума был проведен #ScienceSlam, на котором представители Казанского энергетического университета доступно рассказали о тенденциях современности и о собственных исследованиях в области энергетики. В мероприятии приняли участие молодые сотрудники филиалов из разных районов республики.