В ходе строительно-монтажных работ будет расширена до 4 полос проезжая часть пяти мостов и одного путепровода, расположенных в Ачитском городском округе Свердловской области.

Капитальный ремонт выполнят на мостах через р. Ут (км 196), р. Бисерть (км 199), р. Арийка (км 200), р.Тюш (км 218), р. Пут (км 231) и на путепроводе через железнодорожные пути на км 200 автодороги. На искусственных сооружениях проведут уширение пролетных строений с доведением габарита до параметров II категории с 4-мя полосами движения, заменят балки пролетных строений и опоры.

Напомним, в Свердловской области продолжается капитальный ремонт участка км 187 - км 232 трассы Р-242, входящей в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Работа на 9 км автодороги будет завершена в этом году.

В рамках реализации маршрута Казань – Екатеринбург ФКУ «Уралуправтодор» выполнит капитальный ремонт автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург общей протяженностью 139 км, проходящей по территории Свердловской области. Все работы, запланированные на участках автомобильной дороги Р-242, будут закончены в 2024 году.

Реализация скоростного маршрута Казань – Екатеринбург ведется по поручению президента РФ В.В. Путина. Автодорога станет продолжением трассы М-12, общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1600 км.