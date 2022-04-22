 
Инвестиции (проекты)

ФАУ "Главгосэкспертиза России" выдало положительное заключение на капитальный ремонт шести искусственных сооружений автодороги Р-242

ФАУ Главгосэкспертиза России выдало положительное заключение на капитальный ремонт шести искусственных сооружений автодороги Р-242

22 апреля 2022, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
228

В ходе строительно-монтажных работ будет расширена до 4 полос проезжая часть пяти мостов и одного путепровода, расположенных в Ачитском городском округе Свердловской области.

Капитальный ремонт выполнят на мостах через р. Ут (км 196), р. Бисерть (км 199), р. Арийка (км 200), р.Тюш (км 218), р. Пут (км 231) и на путепроводе через железнодорожные пути на км 200 автодороги. На искусственных сооружениях проведут уширение пролетных строений с доведением габарита до параметров II категории с 4-мя полосами движения, заменят балки пролетных строений и опоры.

Напомним, в Свердловской области продолжается капитальный ремонт участка км 187 - км 232 трассы Р-242, входящей в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Работа на 9 км автодороги будет завершена в этом году.

В рамках реализации маршрута Казань – Екатеринбург ФКУ «Уралуправтодор» выполнит капитальный ремонт автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург общей протяженностью 139 км, проходящей по территории Свердловской области. Все работы, запланированные на участках автомобильной дороги Р-242, будут закончены в 2024 году.

Реализация скоростного маршрута Казань – Екатеринбург ведется по поручению президента РФ В.В. Путина. Автодорога станет продолжением трассы М-12, общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1600 км.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Росавтодор

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Домбае построят новые горнолыжные трассы 22.04.2022
В Домбае построят новые горнолыжные трассы
Крупный завод по производству стройматериалов планируют запустить в Дагестане к концу года 22.04.2022
Крупный завод по производству стройматериалов планируют запустить в Дагестане к концу года
Новый резидент АЗРФ создает промпарк для бизнеса на Ямале 21.04.2022
Новый резидент АЗРФ создает промпарк для бизнеса на Ямале
В Ингушетии планируют построить первый завод по переработке грецкого ореха 21.04.2022
В Ингушетии планируют построить первый завод по переработке грецкого ореха
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+