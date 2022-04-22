Индустриальный парк для предприятий по добыче доломита намерены создать в горном Джейрахском районе Ингушетии в 2027 году. Стоимость проекта составит 750 млн рублей, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы главы региона.

"В Джейрахском районе Ингушетии, в сельском поселении Горбани планируется создание индустриального парка "Джейрах" площадью 10 га для предприятий по добыче и переработке доломита. Общий объем финансирования составит 750 млн рублей, 300 млн из которых - средства федерального бюджета, также предполагается 100 млн собственных вложений представителей бизнеса. В рамках проекта планируется создание 50 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на территории предполагаемого проекта уже находятся простаивающее госунитарное предприятие "Кавдоломит", а также организация по производству щебня и асфальтобетонной смеси ООО "Диабаз", эти компании являются потенциальными резидентами создаваемого парка. Прогнозируемая дата запуска проекта в эксплуатацию - конец 2027 года.

"Объем выпускаемой продукции составит 236 тыс. тонн изделий из доломита в год, при выходе на проектную мощность выручка от реализации продукции составит 560,5 млн рублей в год. Инвестору будут предоставлены региональные меры поддержки: полное освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок окупаемости проекта с начала сбыта товара, снижение арендной платы на 95% от установленной правительством региона за использование земельных участков и госимущества, сокращение налога на прибыль до 13,5%", - добавили в пресс-службе.

Проект создания индустриального парка "Джейрах" включен в модель социально-экономического развития Ингушетии. Проект постановления о господдержке модели был принят по итогам прошедших в ноябре 2021 года Дней Ингушетии в Совете Федерации.