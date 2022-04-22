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Кабельный завод "Цветлит" продлил заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Кабельный завод Цветлит продлил заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

22 апреля 2022, 13:15
Рубрика: Компании
Метки: ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"

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18 апреля 2022 года кабельный завод «Цветлит» продлил заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации на самонесущие изолированные провода.

Теперь нахождение продукции в реестре промышленной продукции обеспечено на 3 года. Ознакомиться с указанным реестром можно на сайте Минпромторга России.

Продукция ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» внесена в реестр под следующими номерами:

Продукция Реестровый номер
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи типа СИП-4 116\1\2022
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи типа СИП-2 116\2\2022
Провода защищенные для воздушных линий электропередачи типа СИП-3 116\3\2022

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Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"

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