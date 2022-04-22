18 апреля 2022 года кабельный завод «Цветлит» продлил заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации на самонесущие изолированные провода.

Теперь нахождение продукции в реестре промышленной продукции обеспечено на 3 года. Ознакомиться с указанным реестром можно на сайте Минпромторга России.

Продукция ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» внесена в реестр под следующими номерами: