"РУСАЛ" зафиксировал цены в рублях на алюминий
22 апреля 2022, 13:15
Рубрика: Компании
Метки: ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
18 апреля 2022 года кабельный завод «Цветлит» продлил заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации на самонесущие изолированные провода.
Теперь нахождение продукции в реестре промышленной продукции обеспечено на 3 года. Ознакомиться с указанным реестром можно на сайте Минпромторга России.
Продукция ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» внесена в реестр под следующими номерами:
|Продукция
|Реестровый номер
|Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи типа СИП-4
|116\1\2022
|Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи типа СИП-2
|116\2\2022
|Провода защищенные для воздушных линий электропередачи типа СИП-3
|116\3\2022
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