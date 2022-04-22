На проходящем в Москве V Энергетическом саммите представители руководства дочерней компании Системного оператора Научно-технический центр Единой энергетической системы рассказали отраслевому сообществу об участии в совершенствовании системы перспективного планирования в электроэнергетике и уже внедренных в энергосистеме цифровых разработках..

На состоявшемся в рамках саммита конгрессе по стратегическим вопросам развития энергетики заместитель генерального директора по внешним связям и маркетингу АО «НТЦ ЕЭС» Денис Ярош напомнил участникам об инициированном Минэнерго России процессе усовершенствования системы перспективного планирования.

Представитель НТЦ ЕЭС рассказал о перспективах закрепления в федеральном законодательстве единых требований к планированию развития электроэнергетических систем. Готовящиеся изменения в федеральный закон «Об электроэнергетике» предусматривают установление единых требований по разработке и согласованию ключевых документов в сфере планирования развития – генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, схемы и программы развития ЕЭС России и схем и программ перспективного развития электроэнергетики субъектов РФ. В частности, предусмотрены изменения в системе реализации и контроля принятых решений по развитию энергосистем, порядке взаимодействия участников процессов. В том числе будут установлены правила формирования и поддержания в актуальном состоянии перспективных расчетных и информационных моделей энергосистем и их публичное раскрытие.

Системный оператор Единой энергетической системы планируют наделить ответственностью за разработку документов перспективного планирования. В существующей системе планирования компания уже играет ключевую роль. Так, Системный оператор непосредственно участвует в создании и актуализации генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и схемы и программы развития ЕЭС России, сформировал и поддерживает в актуальном состоянии цифровые модели энергосистем, осуществляет необходимые для перспективного планирования расчеты электроэнергетических режимов, устойчивости энергосистемы, токов короткого замыкания, анализ балансов электрической энергии и мощности.

Все программное обеспечение этих процессов разработано в России, в том числе в дочерней компании АО «СО ЕЭС» – АО «НТЦ ЕЭС», подчеркнул Денис Ярош.

«Планируемый порядок позволит обеспечить применение единых стандартов к планированию развития отрасли, равноправный доступ к технологически сложным перспективным моделям энергосистемы, снизить издержки субъектов отрасли на проектирование, и, что немаловажно – позволит поставить этот процесс под контроль со стороны государства», – отметил он.

В сессии «Цифровая трансформация: перспективы развития аппаратно-программных комплексов управления в ЕЭС России» заместитель генерального директора – руководитель дирекции противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты АО «НТЦ ЕЭС» Андрей Лисицын рассказал о разработке компании, активно используемой Системным оператором в своей основной деятельности – оперативно-диспетчерском управлении ЕЭС России – системе мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ).

«Применение СМЗУ дает эффект всей отрасли, позволяя увеличивать пропускную способность сетевой инфраструктуры – ключевой параметр формирования торгового графика на оптовом рынке электроэнергии при расчетах на сутки вперед. Если раньше, до использования СМЗУ, расчетная величина пропускной способности контролируемых сечений изменялась очень редко, то сегодня Системный оператор рассчитывает их в постоянном режиме в зависимости от схемно-режимной ситуации в энергосистеме, которая постоянно меняется. При расчетах и на ближайшие сутки, и на ближайший час есть возможность использовать то значение максимально допустимого перетока по линиям электропередачи, которое является наиболее актуальным именно в данный момент. В конечном итоге, увеличение пропускной способности дает и выгоду для потребителя, и повышение безопасности и эффективности – для ЕЭС в целом. Сегодня Системный оператор оснащает СМЗУ все свои диспетчерские центры в регионах. В условиях актуальной сейчас задачи по импортозамещению немаловажно еще и то, что СМЗУ – это отечественная разработка», – отметил в своем докладе Андрей Лисицын.

О Научно-техническом центре ЕЭС

АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильный электроэнергетический российский научно-исследовательский центр, ведущая организация отрасли в области развития системообразующей сети ЕЭС России и межгосударственных электрических связей, признанный в России и мире центр компетенций по вопросам цифрового и физического моделирования энергосистем, исследованию статической и динамической устойчивости.

Научно-исследовательская деятельность общества построена на базе старейшего центра исследований в электроэнергетике – Научно-исследовательского института по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (ОАО «НИИПТ», основан в 1945 году). С 2007 г. АО «НТЦ ЕЭС» является дочерним обществом Системного оператора (АО «СО ЕЭС»), его научным и инжиниринговым центром.

Проекты компании направлены на разработку инженерных и инвестиционных решений в сфере развития энергосистем; решение задач по обеспечению надежности при развитии ЕЭС России, отдельных энергосистем и энергообъектов; повышение уровня управляемости и наблюдаемости энергосистем; развитие, совершенствование и расширение области внедрения систем автоматики, регулирования и защиты на базе цифровых технологий; разработку специализированного программного обеспечения в энергетике.